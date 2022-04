Padres del joven que perdió la vista en manifestaciones: Quiero conversar con el presidente

Diversos gremios, así como ciudadanos, se acercaron este jueves a los exteriores del coliseo Wanka, en Huancayo, para presenciar la llegada del presidente Pedro Castillo, quien participó en el Consejo de Ministros Descentralizado, el cual busca frenar la crisis social que sacude al país desde hace unos días.

Entre la multitud, estaban los padres de Frayan Toribio Yaranga, el joven que perdió la vista derecha luego de que le cayera un perdigón durante las manifestaciones. Con un cartel en mano, sus progenitores pidieron justicia y celeridad en el caso del hombre, quien se desempeñaba como minero.

Asimismo, su padre recordó que el ojo izquierdo de la víctima también está comprometido . Ante esto, exigió reunirse con el mandatario Pedro Castillo para solicitarle que se haga cargo de los gastos médicos y asegure una mejor atención del agraviado.

“Ahora mi hijo ya ha perdido una vista, ahora lucha por el ojo izquierdo. Quiero que el señor Pedro Castillo que me deje pasar [al coliseo] para poder conversar con él mismo. Yo pido que indemnice a mi hijo, que me pongan una clínica para que atiendan a mi hijo”, dijo el padre de familia a América Televisión.

En una anterior entrevista, los progenitores también denunciaron que su hijo no recibió la atención correspondiente en el Hospital Regional Docente Clínico-Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. Según detallaron, los médicos no lo atendieron porque no había un oftalmólogo presente. Por ello, les pidieron que regresen a los días o lo lleven a una clínica local.

Luego de insistir por varias horas, los especialistas hicieron las gestiones y trasladaron al agraviado al Hospital Nacional Guillermo Almenara, donde actualmente está internado.

“Me dijo que lo siente pero que ahí no hay oftalmólogo. Me dijo que esperemos hasta el día lunes porque no había especialistas. Incluso me indicó que lo lleve a una clínica. Hice eso y fuimos a la clínica Opera, donde nos dijeron que ya había perdido la vista derecha”, detalló una de las familiares a La República.