Especialista José Vera: Minedu debe flexibilizar protocolos contra la COVID-19

El especialista en gestión educativa, José Carlos Vera, opina que el Ministerio de Educación (Minedu) debe revisar algunos protocolos contra la COVID-19 para que más colegios puedan acceder a la presencialidad total y que no hacerlo, alargaría la desigualdad entre estudiantes. Añade la urgencia de evaluar el aprendizaje que dejó dos años de virtualidad .

¿Qué tan afectados llegan los estudiantes al retorno a clases en aulas?

En términos cognitivos el Minedu no ha hecho una evaluación de aprendizaje (la última fue 2019) y no se tiene una medición exacta de cuánto se ha podido perder, lo que se tiene es una estimación del Banco Mundial, que se habría retrocedido en el aprendizaje. En compresión lectora y matemática se esta a niveles del 2012 o 2013 . Otra afectación es la socio emocional. Hemos perdido compañeros, familiares; y sí se tiene identificado un aumento de niveles de estrés y ansiedad, también en docentes.

Unicef hablaba del riesgo de una generación perdida, ¿podría llegar a esos niveles?

Eso es relativo, depende en qué sentido. Prefiero señalar que hubo impactos fuertes, pero enfrentarnos a situaciones de esta naturaleza también deja enseñanzas y aprendizajes: nuevas tecnologías, sobre los virus, la ciencia; eso también enseña. Lo importante es identificar qué hemos aprendido y cuánto hemos dejado de aprender. Tiene que haber una evaluación diagnóstica .

¿Esta pandemia cuánto acrecentó la brecha y diferencia entre estudiantes? Hay colegios que no tienen donde hacer clases.

Ya veníamos de una situación de brechas enorme entre educación rural y urbana, entre pública y privada, etc. La pandemia claro que agudizó estas brechas (...). Por eso que este retorno es tan desigual. Hay colegios que pueden recibir a la totalidad de sus estudiantes y hacer presencialidad completa en las seis horas regulares, otros que por su infraestructura no pueden garantizar el metro de distanciamiento o una buena ventilación, entonces deben organizar turnos... La pandemia ha agudizado las brechas y las va a mantener si no tenemos estrategias para emparejar la cancha. El Minedu debería flexibilizar los protocolos para que donde haya condiciones para volver al cien por ciento de presencialidad , se haga. Es decir, eliminar el metro de distanciamiento, que Qali Warma pueda consumirse en la escuela, que al primer caso de contagio no se suspenda el servicio educativo. Hay evidencia científica robusta que señala que el metro de distanciamiento o la mascarilla en espacios abiertos no es tan eficiente, más bien sí una buena ventilación y lavado de manos.

¿Qué tan factible es recuperar estos dos años? Hay alumnos que señalan que no han entendido nada en la virtualidad.

Hay que sincerar que este tiempo no es posible recuperarlo en términos de horas. Sí hay que tener esa lógica de refuerzo de competencias que no han podido desarrollarse. En los primeros años de primaria tendrá que haber un refuerzo de las competencias de lecto escritura y razonamiento matemático básico. En secundaria, tal vez los chicos que pasan a tercero o cuarto tengan deficiencias en herramientas matemáticas complejas como álgebra, física, o temas de análisis de pensamiento crítico o histórico.