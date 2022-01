Más del 80% de casos COVID-19 en Cusco son ómicron

La variante ómicron se multiplicó velozmente en la región Cusco. A casi dos semanas después de confirmarse el primer caso (6 de enero), la mutación ya sería la predominante. El director de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Darío Navarro, informó que más del 80 % de contagios corresponden a dicha cepa.

El funcionario explicó que entre el 80 hasta el 88 % de las últimas muestras remitidas al Instituto Nacional de Salud (INS) resultaron ómicron. Dijo que las muestras son aleatorias e incluyen a las diferentes provincias de la región. Para Navarro, estos resultados dan cuenta del predominio de la mutación en los contagios de este año.

Cada 24 horas se reportan un promedio mil casos nuevos de COVID-19 en Cusco, solo un poco menos del 20 % pertenecerían a otras variantes como Delta y Gamma que persisten, pero son mínimas. Los casos de ómicron se extendieron a la provincia de Cusco, Canchis, La Convención y el corredor turístico , confirmó Navarro.

Los contagios diarios en la región imperial han superado los picos de la primera y segunda ola. En lo que va de enero ya se tienen 15.794 personas infectadas. La positividad en Cusco bordea el 31 % de las 50 mil 869 pruebas antígenas y moleculares procesadas hasta el momento.

La propagación empezó a golpear a los hospitales. El de contingencia del Antonio Lorena ya canceló la atención por consultas externas hasta fin de mes para garantizar la vigilancia COVID-19, áreas críticas, hospitalizaciones y emergencias. Se teme el colapso del nosocomio, más de 100 trabajadores ya se contagiaron.

El panorama también es delicado en el hospital Adolfo Guevara de EsSalud donde los casos COVID-19 se quintuplicaron. El epidemiólogo de este nosocomio, Lucio Velásquez, contó que al día se practican 700 a 800 pruebas. De este grupo, 177 personas resultan positivas . Para el también médico, los casos seguirán en aumento al menos un mes más. “Así como es tan veloz su inicio, esperamos que también sea rápido su descenso. Esperemos que a mediados de febrero la velocidad del contagio esté más controlada”, agregó.

El especialista recordó que la mejor manera de enfrentar la tercera ola es la vacunación. “No evita los contagios, pero sí, las complicaciones y defunciones”.

Vacunación casa por casa

Este domingo 23 de enero se realizará la vacunación casa por casa en toda la región. Javier Ramírez, gerente regional de Salud, informó que serán más de siete mil brigadistas los que recorrerán las viviendas para el cierre de brechas . Aplicarán las primera, segunda y tercera dosis de refuerzo. El grupo etario con mayor resistencia es el de 12 a 29 años no llega al 60 % con las dos dosis.

En esta jornada de inmunización también se vacunará a los menores de 5 años, adolescentes y adultos contra enfermedades como neumonías asociadas a neumococo, diarreas causadas por rotavirus, así como otras enfermedades inmunoprevenibles como tos ferina, difteria, poliomielitis, hepatitis B, cáncer al cuello uterino, fiebre amarilla, influenza, entre otras.

“Espéranos en casa, vamos a tu encuentro con la vacuna de la esperanza, llegaremos a los domicilios donde aquellas personas que no acudieron a los vacunatorios serán inmunizadas contra el Covid-19″, señaló el funcionario.

No vacunados en riesgo ante la tercera ola

El gerente regional de Salud, Javier Ramírez, señaló que el 90 % de los hospitalizados, sobre todo en la Unidad de Cuidados Intensivos, no se vacunaron . Esta tercera ola es de las personas no vacunadas o de las que no han completado su vacuna, las personas mayores de 12 a 49 años son los que ocupan las camas de hospitalización y salas de cuidados intensivos.

A partir del 23 de enero y en cumplimiento de una norma regional, será obligatorio que las personas mayores de 50 años presenten su carné de vacunación con la tercera dosis para ingresar a espacios públicos.