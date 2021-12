Cusco: a 3 años de la desaparición de Carla Valpeoz

¿Dónde está Carla?, es la pregunta que se hacen familiares y amigos de la turista estadounidense, Carla Valpeoz, al recordar el tercer año de su extraña desaparición cuando paseaba por las calles del distrito de Pisac en la provincia de Calca, región de Cusco.

“Hoy, 12 de diciembre, se cumple 3 años desde la desaparición de mi Carlita en Pisac y todavía no sabemos qué le pasó. Les suplico que me ayuden a encontrarla, mi familia y yo vivimos con el constante sufrimiento de no saber dónde está nuestra Carlita” escribió desde Canadá, Carlos Valpeoz, padre de la turista.

Como se recuerda la viajera tenía 35 años de edad el día que despareció , sufría de un problema en la vista por lo que usaba un bastón para movilizarse. Fue captada hace tres años por las cámaras de seguridad cuando se dirigía por el mercado artesanal de la localidad, supuestamente camino hacia el parque arqueológico de Pisac donde se le perdió el rastro .

Desde esa fecha Carlos Valpeoz emprendió una incansable búsqueda y se mudó a Pisac donde todas las mañanas salía a realizar largas caminatas por lugares agrestes para hallar a su hija, muchas veces acompañado por pobladores de la localidad que se identificaron con la búsqueda y el sufrimiento del padre.

Carlos Valpeoz se mudó a Pisac para buscar a su hija. Foto: archivo La República

Por motivos de la pandemia Carlos volvió a Norteamérica, no descarta regresar a Cusco para continuar con su búsqueda a pesar de sus 74 años de edad.

Sobre la desaparición de Carla Valpeoz, se han tejido varias hipótesis, pero ninguna de ellas fueron corroboradas por la Policía Nacional.