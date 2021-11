Defensoría del Pueblo apoya que se pida carné de vacunación

La Defensoría del Pueblo se mostró a favor de que se exija a las personas la presentación del carné de vacunación que acredita las dos dosis contra el Covid-19 para determinados espacios y actividades, tal como lo señala el DS n.° 168-2021-PCM que aplica desde el próximo 15 de diciembre.

En el caso de la vacunación, será obligatorio para los mayores de 18 años contar con las dos dosis para ingresar a espacios cerrados. Las empresas con más de 10 trabajadores que realicen labores presenciales también deben asegurarse que tengan su inmunización completa, al igual que los cobradores y conductores de todo servicio de transporte público y del servicio delivery.

La Defensoría resalta que si bien la ley n.° 31091 señala el carácter voluntario de la vacuna, también existe la ley n.° 26842, que permite limitar derechos a favor de la salud pública.

Esto aclara el panorama, luego de que el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, enviara un oficio a la premier Mirtha Vásquez señalando que las restricciones vulneran derechos constitucionales.

En diálogo con La República, el titular del sector Salud (Minsa), Hernando Cevallos, se pronunció sobre lo dicho por el parlamentario, asegurando que se respetan todas las opiniones, pero el ente rector ‘’tiene una clara posición en defensa de la vida y de la salud, de la población’'. Agrega que está científicamente demostrado que las personas no vacunadas tienen un mayor riesgo frente al Covid-19 y que contagian más.

‘’Por tanto, es obligación del Ministerio de Salud cautelar la salud colectiva más allá de las molestias o inconvenientes que pueda generar la desinformación’'.

En esa línea, Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, explica que ‘’es importante que la población tome en cuenta que no hay ningún derecho que sea ilimitado, por tanto, los derechos en general pueden ser limitados por el Estado’'.

En el contexto de la pandemia, si bien es cierto que los ciudadanos tienen el derecho a acudir voluntariamente a inmunizarse, ello no debe interpretarse como que estuvieran exentos de consecuencias, precisa Abanto.

En este caso, el Estado debe tener presente que la vacunación trae consigo implicancias individuales y colectivas, por lo que, si una persona no se inocula, entonces la implicancia colectiva es que el virus continúe circulando y mutando.

‘’Para garantizar la salud pública el Estado está habilitado, por la Constitución y la ley, para limitar los derechos de las personas’', precisa.

Reglamento en 15 días

En cuanto al reglamento para que los trabajadores puedan regresar a sus labores presenciales, el titular del Minsa sostiene que se presentará en 15 días.

Asegura también que se respetarán los derechos de todos los implicados: trabajadores y empresas. ‘’Nos interesa, sobre todo, el interés colectivo porque hay un aspecto legal y también uno que tiene que ver con la salud pública’'. Se busca evitar una eventual tercera ola o rebrote de casos que pueda generar una situación similar a las olas previas, añade.

Además de las restricciones, se planea continuar con las estrategias de convencimiento y el trabajo conjunto con los gobiernos regionales y líderes sociales. Vale resaltar que hasta las 15:00 horas, de acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, había 4.014.501 personas de 25 años a más sin recibir ninguna dosis de la vacuna.

Cevallos detalla que, precisamente, se optó por fijar el inicio de las restricciones el 15 de diciembre para darle suficiente tiempo a la población de acudir a recibir sus dos dosis.

‘’Más allá del 15 de diciembre no se puede ir porque se vienen días donde la gente se moviliza. Las aglomeraciones van a incrementar y necesitamos estas medidas para cautelar la salud’'.

Respecto a la exigencia del carné de vacunación para viajes aéreos y fluviales, manifestó que ello está siendo evaluado. ‘’Pero eso lo veremos en su momento, de acuerdo al desarrollo de la pandemia se tomarán las decisiones necesarias’'.❖

Pfizer libera patente de antiviral

La farmacéutica Pfizer llegó a un acuerdo con la iniciativa Unitaid, socia de la Organización Mundial de la Salud en emergencias sanitarias, lo que permitirá producir genéricos de su nueva píldora antiviral en al menos 95 países.

Perú no se encuentra en la lista y, según el ministro Cevallos, por ahora no están en conversaciones para adquirir el antiviral. Sin embargo, no se descarta nada para el futuro.

En la tarde de ayer Pfizer también solicitó la autorización de uso de emergencia ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), para la píldora antiviral contra el Covid-19, Paxlovid.

