Ellos estaban en incertidumbre. Los adultos mayores de 60 años que no se encuentran afiliados a EsSalud, no viven en asilos ni son beneficiarios de algún programa social serán vacunados en los locales de votación en abril y mayo próximos, anunció el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien dijo que quienes no pueden movilizarse recibirán la dosis de Pfizer en su casa.

Según él, estas personas vulnerables, la mayoría del Seguro Integral de Salud (SIS), representan al 40% de esta población de más de 4 millones. A ellas se les identificará por DNI y por distrito de residencia teniendo en cuenta el padrón del Reniec.

Ugarte agregó que si bien los adultos mayores no están obligados a sufragar, sí están consignados por la ONPE en determinadas mesas de votación. “Ese será su punto de vacunación, con lo cual se garantiza un desplazamiento mínimo”.

El funcionario también explicó que los adultos mayores sin seguro de salud ya pueden afiliarse al SIS. “ Si no están ni en EsSalud ni en el SIS, este es el momento de inscribirse para que puedan ser inmunizados ”. Para eso se ha lanzado el aplicativo “Asegúrate e infórmate”.

Ya con toda esa información, según el ministro de Salud, se podrá identificar a los adultos mayores que no puedan movilizarse para vacunarlos en sus domicilios. “Se trabajará con los municipios para ello, y también con los familiares, a quienes pediremos que actualicen la residencia actual de sus adultos mayores a través de un aplicativo que ya presentaremos”, señaló.

Ugarte espera que el proceso empiece en abril y culmine en mayo. Sin embargo, este plazo dependerá de la llegada de las vacunas. “En abril y mayo recibiremos lotes mayores”, dijo.

¿Y el resto? El ministro precisó que el 60% restante está constituido por los adultos mayores asegurados en EsSalud, los beneficiarios de Pensión 65 y los que atiende el Estado por medio de asilos y albergues. Su vacunación ya está en marcha.

Lotes para regiones

Se debe indicar que la vacunación a esta población vulnerable a la COVID-19 empezó la semana pasada junto a la de los agentes de la PNP y las FF. AA. con las primeras 50 mil 310 dosis de Pfizer. Así, se espera que hoy se termine de aplicar este lote.

Tras ello, desde el lunes se espera que se siga con este proceso con las 167 mil dosis de Pfizer que llegaron al Perú el miércoles último. Ya se han distribuido 46.800 dosis a la PNP, 46.800 a las FF. AA., 29.250 a EsSalud, 23.400 al Minsa (para asilos y programas sociales) y 3.510 a las empresas de seguros.

Asimismo, Arequipa, La Libertad y Loreto serán las primeras regiones que recibirán las dosis de la vacuna de Pfizer para inmunizar a adultos mayores de más de 60 años, tal como lo adelantó La República. Se eligió a ellas debido a que cuentan con una cadena de frío con temperaturas ultrabajas que permiten conservar estas dosis (-70 °C).

“(Desde el 20 de marzo), ampliaremos la entrega a más regiones que tienen la capacidad de refrigeración. Nadie se quedará sin vacunar”, dijo Ugarte.

Por otro lado, ayer el proceso de inmunización a los adultos mayores de 85 años afiliados a EsSalud continuó en los cinco puntos dispuestos en Lima.

Lo mismo pasó en el Callao. En el estadio Gualberto Lizárraga se inmunizó a 320 personas de más de 60 años de los programas Pensión 65 y Amachay. Este es el segundo distrito chalaco. Antes se arrancó en La Perla.

Ayer también se vacunó a 160 miembros del círculo del adulto mayor del Centro Materno Infantil en el Rímac.

Inmunizarán a bomberos y serenos

“En unas semanas, una vez que se culmine de inmunizar a los policías y militares, se empezará con los bomberos, serenos y personal de limpieza , que son también de la primera línea”, enfatizó el ministro de Salud.

“Se tuvo que dar prioridad a los que nos cuidan (PNP y FF. AA.) y a los que nos cuidaron (adultos mayores). Luego seguirán ellos”, agregó la premier Violeta Bermúdez.

Tras el reclamo de los colegios profesionales, Ugarte dijo que se ha determinado que son 230.186 trabajadores de la salud independientes, de los cuales ya han sido inoculados 148.788 con la primera dosis. Se trata de biólogos, nutricionistas, obstetras, psicólogos, odontólogos, entre otros.

