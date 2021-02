EsSalud: Los mitos en contra de la vacuna deben ser desterrados

Especialista del Seguro Social de Salud (EsSalud) señaló que los mitos acerca de la vacuna contra el nuevo coronavirus deben ser desterrados y recomendaron a la ciudadanía que no comparta información falsa o sin evidencia científica a otras personas.

El jefe del departamento de Psiquiatría del Hospital Guillermo Almenara, Beltrán Villarreal Rao, precisó que existe un miedo de la población a la inmunización contra la COVID-19, debido a que existe el mito de que perjudique a nuestra salud pública. No obstante, el galeno refirió que esto es producto de una sobreexposición de la información, lo cual lleva a crear temores.

“Debemos saber que si nos vacunamos, todos estamos contribuyendo a que la población tenga refuerzos y no se incrementen los casos de contagio“, dijo. Además, respecto al miedo de que la inmunización no cumple con los criterios de rigor, Villareal aclaró que la ciencia avanzó a pasos enormes para que se desarrolle con los estándares más altos y en un corto plazo.

Por otro lado, mencionó que otro temor de la ciudadanía es la accesibilidad a la inmunización. “Se ha informado que se vacunará a 24 millones de personas en todas las regiones del país, confiemos en que todos seremos vacunados siguiendo el orden de las etapas ya expuestas por el Gobierno”, indicó.

El galeno recalcó que la población no debe compartir información de dudosa procedencia. “Si usted no se vacuna es potencial víctima a infectarse e infectar su entorno. Entonces, piense que necesitamos a gente protegida, a todos vivos, gente que no piense individualmente, sino en el bien común”, dijo. Por último, pidió que se reflexione acerca de los beneficios que nos traerá la vacunación y sigamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad.