Los Olivos: roban autopartes valorizadas en S/ 35.000 de taller mecánico

Dos delincuentes ingresaron a un taller mecánico y robaron autopartes valorizadas en S/ 35.000. El atraco ocurrió a dos cuadras del Palacio de la Juventud de Los Olivos, en la avenida Universitaria.

Según narra el propietario, los hampones no tuvieron que utilizar la fuerza para robar estos equipos ya que tenían las llaves del local.

El robo fue captado por las cámaras de seguridad. Tal como se ve en las imágenes, durante 30 minutos escogieron los repuestos más costosos. Ellos colocaron todo lo robado en un saco negro que posteriormente subieron a un vehículo.

El dueño del establecimiento, Aristeres López, lleva en este negocio desde 1986 y se pregunta cómo es que los malhechores tenían la llave de su establecimiento. Comenta que este acto delictivo lo deja con muchas deudas bancarias.

“Ponen la llave, no se han demorado, según la cámara, ni dos minutos en abrir la puerta. ¿Con qué llave? Yo no sé (...) Es un daño grande porque tengo que pagar la mercadería que es a crédito y no sé qué hacer. Encima me acompaña esta pandemia, no puedo trabajar a puertas cerradas”, indicó el propietario del establecimiento en diálogo con América TV.

Añade que existe una deficiencia del mismo serenazgo y de la Policía Nacional. “El control no lo veo como deben ser”, mencionó.

El caso se encuentra a cargo de la Comisaría de Sol de Oro. Las imágenes de seguridad fueron entregadas a fin de identificar a los implicados.

