COVID-19 en Perú: en 2 semanas se han reportado más de 5 mil jóvenes infectados

En medio de la relajación de las medidas de autocuidado y la presencia de aglomeraciones por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los reportes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) advierten que se viene registrando un aumento de casos de Covid-19 en jóvenes, niños y adolescentes. Esto preocupa.

El 27 de noviembre, el número de contagios en jóvenes era de 184.906 registrados; sin embargo, el pasado de 12 de diciembre pasó a 190.515. De esa manera, se reportó un aumento de 5.609 en solo dos semanas.

En los niños, el 27 de noviembre había 36.985 infectados, pero el 12 de diciembre se elevó a 38.525. En tanto, en los adolescentes, esta cifra pasó de 27.343 casos a 28.407 en este mismo periodo. En ambos casos hubo un incremento de más de 1.000 contagios del mortal virus.

Así, todo esto agrava el riesgo de una posible segunda ola por esta población asintomática. Hoy, los niños han empezado a salir más, como a los centros comerciales, y no necesariamente guardando las medidas de seguridad, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Los jóvenes también vienen acudiendo a reuniones sociales y viajando.

Hablan los expertos

Según epidemiólogos del Minsa, basándose en un último estudio que señala que el 39.3% de la población de Lima y Callao ya tiene anticuerpos, se ha encontrado que la prevalencia de contagios en niños es igual que la de los adultos.

“Básicamente, los niños se han estado infectando igual que los adultos. ¿La razón? Porque los papás han estado llevando la infección a la casa y contagiaron a sus hijos. Entonces, como ellos (los niños) empiezan a salir y se sacan la mascarilla no va ser grande la diferencia”, dijeron.

Si bien la mortalidad por el Covid-19 es más baja en jóvenes y niños, la salud de estos grupos etarios también pueden complicarse y fallecer (ver infografía).

“Esto es como una ruleta rusa, si no les va mal a ellos les puede ir mal a sus familiares. En el caso de los niños también hay fallecidos. Los jóvenes no están libres tampoco. Hay algunos que siendo sanos, deportistas y sin comorbilidad, han fallecido.

Esto es como el azar, de repente tuvieron mayor exposición (al virus), o un gen que los hace más susceptibles y fallecieron”, agregaron los expertos del Minsa.

Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, aseguró que son los adultos mayores de 50 años los que llegan más a las Unidad de Cuidos Intensivos (UCI) .

“El asunto de estos jóvenes es que son transmisores, vehículos del virus y conviven con ancianos, ese es el temor”, señaló.

Valverde recomendó el uso de mascarilla dentro de casa y mantener el distanciamiento con el adulto mayor y tener las áreas bien ventiladas. “Estamos viendo en los hospitales que casi todos tienen jóvenes en su casa. La sugerencia es que al menor síntoma de la enfermedad deben aislarse”.

No ir a fiestas ni a bares

Por su lado, el infectólogo Juan Villena recordó que no se sabe con exactitud cuántos jóvenes y niños se han infectado realmente porque no desarrollan síntomas y no llegan a los hospitales.

Sin embargo, sugirió a los padres que inculquen a los niños el uso correcto de la mascarilla y el lavado de manos, pues son modalidades para protegerlos.

También recomendó evitar llevarlos a sitios cerrados y aglomerados como los centros comerciales, salvo lugares abiertos como parques. En el caso de los jóvenes, pidió evitar a entrar a cines, fiestas y restaurantes llenos. “Lo ideal es estar en casa, pero si tienen la necesidad de salir, deben ir con los máximos cuidados y evitar las aglomeraciones”.

Es momento de no bajar la guardia para no tener una triste Navidad y Año Nuevo.

La clave

En estas semanas, algunas discotecas y restaurantes han estado permitiendo aglomeraciones, incluso, con asistentes sin mascarilla. Por eso, la Municipalidad de Miraflores, a través de un operativo nocturno, clausuró cuatro bares que no respetaban las normas. Los locales fueron Open Bar, Bizarro, Bazar Bar y Curaka Bar.

Cuidado con la salud de menores y jóvenes

