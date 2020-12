La presidenta de la Asociación de Artesanas de paja toquilla de Pedregal Grande (Piura), Martha Sosa Villegas, denunció que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no consideró a más de 300 artesanas en el programa Turismo emprende, que consiste en la entrega de un incentivo de 3.000 soles para la reactivación de sus actividades.

La dirigente aseguró que algunos servidores del sector público y privado habrían recibido dicho bono, pese a no contar a ninguna asociación. “Nosotros nos dedicamos a la artesanía y no nos están beneficiando en ningún bono. Es lamentable que el Gobierno central entregue este bono a personas que no pertenecen a ninguna asociación”, criticó.

Tras esta situación, la dirigente exigió una nueva evaluación para que el incentivo económico llegue a los verdaderos artesanos.

Por su parte, el gerente de la Dirección de Turismo (Dircetur) del Gobierno Regional de Piura, Miguel Alzamora, anunció un mercado digital para incluir a las 22 asociaciones que se encuentran inscritas en el Dircetur.

Sin embargo, precisó que, a la fecha, se inició la prueba piloto con 50 artesanos. “Creemos que en el 2021 estaremos incluyendo a todos los artesanos que están debidamente formalizados”, aseveró el funcionario.

También dijo que vienen trabajando para que en las próximas semanas se realice una feria en el centro comercial Open Plaza. De esta manera, los artesanos de la región pueden vender sus productos.