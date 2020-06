“Nos rodearon y sentí cómo me pateaban todo el cuerpo”: el testimonio de una trans que denunció violencia policial

Cerca de 20 mujeres se reunieron en el frontis del Ministerio Público para protestar contra el aumento de las denuncias de feminicidios, violaciones y desapariciones durante el estado de emergencia.

Una de ellas fue Gahela Cari, activista y mujer transgénero, que denunció violencia policial durante la protesta realizada este sábado 20 de junio.

“Nos autoconvocamos ante la violencia que ha ido creciendo en esta cuarentena que demuestra que la culpa no la tenemos las mujeres por vestir de cierta forma o estar en cierto lugar como antes nos decían. Esta pandemia ha demostrado que aún en nuestras casas nos siguen violando y matando”, comentó.

El enfrentamiento inició cuando los policías se posicionaron detrás de las mujeres que arengaban separadas. Gahela contó que “de pronto” empezaron a empujarlas.

“Lo único que hice, cuando me tumbaron, fue permanecer sentada, alzar mis manos y decir que solo estábamos protestando contra la violencia. Solo tenía un cartel. Me lo arrancharon y lo rompieron”, narró.

Foto: Selena Merino / Mano Alzada.

En ese momento, mientras estaba sentaba, señaló que los policías la patearon. Lo mismo sucedió con otras 6 mujeres.

“Estaba rodeada de todos y sentía cómo me pateaban por todo el cuerpo. Me han golpeado sobre todo las piernas, los brazos, la cabeza y la barriga. El sadismo y la forma en cómo nos han tratado demuestra la poca comprensión que se tiene contra quienes luchamos por los derechos de las mujeres”, afirmó.

Foto: Selena Merino / Mano Alzada.

Gahela cree que sufrió más ataques porque no respondió los golpes de los policías. “Eso ocasionó que se molesten más y al no salir me comenzaron a golpear ya entre todos”, añadió.

Ella quiere que investiguen a los policías que las atacaron durante la manifestación pacífica.

“¿Dónde estaba Jimenita cuando la asesinaron, cuando la violaron? Estaba en una comisaría. ¿Quiénes violaron a la compañera de Barranca?, ¿quiénes doparon a una adolescente?, fue el mismo cuerpo policial que hoy nos agrede”, expresó.