Anciano ingresó al Hospital Loayza por derrame cerebral y terminó contagiado de COVID-19 [VIDEO]

“Papacito, sé fuerte, vamos a luchar por ti, tienes que luchar no te dejes”, expresaba la hija a su padre, quien ahora padece de la enfermedad del coronavirus. El anciano ingresó hace 8 días a la sala de emergencia del Hospital Arzobispo Loayza por un derrame cerebral; sin embargo, la pariente asegura que terminó en el área de pacientes COVID-19 cuando no presentaba el virus Sars-Cov-2.

“Mi padre tiene legañas hasta en los ojos y no lo atienden. Me han pedido un montón de cosas para ello; sin embargo, no le ofrecen nada”, indicó la familiar en un video donde recorría las instalaciones del nosocomio. Agregó que a su padre le realizaron una prueba de descarte del coronavirus.

Según explicó la hija a América, su padre dio negativo a la prueba, pero no lo querían recibir en el área que le correspondía. “Mi padre salió negativo y recibió una orden para que pase a medicina interna. Cuando iban a pasarlo no me lo quisieron recibir, se negaron rotundamente”, manifestó.

También, indicó que lo tuvieron en idas y venidas, ya que ni en la sala de medicina interna ni en la sala para COVID-19 quisieron recibirle. Tras ello, días después presentó los primeros síntomas de neumonía y dio positivo ante la nueva prueba.

“Mi padre salió negativo. Lo han mezclado con los pacientes COVID y ahí se ha contagiado”, mencionó. En un comunicado, el Hospital Loayza aseguró que el paciente ingresó el 25 de mayo con un cuadro de insuficiencia respiratoria y neumonía severa compatible con el coronavirus.

Según el nosocomio, ellos aplicaron dos pruebas, de las cuales una salió positiva. Por último, agregó que el hombre presentaba un accidente cerebrovascular. Los familiares piden ayuda para salvar la vida de su padre.

