Callao: anciano de 78 años muere tras ser golpeado por su inquilino [VIDEO]

Tras pasar internado durante doce días, Migdonio de 78 años falleció. Él ingresó al hospital por los golpes que su inquilino Nicolás Jesús Palomino Rodríguez, de 25 años, le propinó la madrugada del pasado lunes 21 de octubre.

Su viuda, Virginia Asunción, contó que el denunciado estaba bebiendo con otras cuatro personas cuando su esposo bajó al segundo piso para recoger a su gatita. El denunciado pensó que el anciano lo espió, por lo que lo golpeó y lo bajó hasta el primer piso del predio, ubicado en La Perla, en el Callao. Sus acompañantes lo habrían ayudado.

“El sujeto de polo negro es el que lo golpeó. Claro, hay varios ahí, pero es uno el que lo golpea. (El sujeto) ingresa hacia el tercer piso, rompe la luna, ingresa por la luna rota y ahí es donde lo comienza a golpear. Ahí están las paredes manchadas, ahí está la sangre”, explicó Ana Ojeda, una vecina, a Latina.

Un efectivo policial y los bomberos llegaron a la vivienda, donde la víctima estaba ensangrentada. Sin embargo, el policía no detuvo al sujeto y a sus cómplices. Asunción denunció en la comisaría lo acontecido y el caso se encuentra en la Primera Fiscalía Penal Corporativa del Callao.

“Nosotros pedimos justicia. La Primera Fiscalía Penal Corporativa del Callao por favor tome el caso. ¿Dónde está ese policía que no pudo hacer nada por el señor? Lo vio ensangrentado y no detuvo a nadie. El agresor estaba ahí. En qué país estamos viviendo. Yo no entiendo por qué no lo detuvieron”, exigió Ojeda.

Palomino continuó viviendo en el lugar dos días más desde que agredió al anciano. Familia pide que lo capturen porque puede huir, ya que es extranjero. “No hay ninguna citación, ninguna audiencia, ninguna prisión preventiva para este ciudadano”, aseguró. Cuando Latina llamó al agresor, este colgó.

El sábado 2 de noviembre Mignodio falleció por hipertensión endocraniana y una hematoma subdural subagudo rehusado. “Tenía un coagulo de sangre que le estaba llegando al cerebro. Así que lo internaron. Ahí pues se ha puesto mal y falleció”, relató su viuda.