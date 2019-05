Arequipa: Rector niega que Momia Juanita sea entregada a Caylloma

Manuel Briceño Ortega, rector de la Universidad Católica Santa María (UCSM), ratificó que la Momia Juanita de Arequipa continuará en el museo Santuarios Andinos que administra dicha casa universitaria. Esta declaración la realizó con relación a la reciente propuesta que dio el alcalde provincial de Caylloma, Álvaro Cáceres Llica, para que el vestigio arqueológico sea trasladado al museo Juanita en Cabanaconde.

Briceño señaló a Correo que la Momia Juanita permanecerá en dicho recinto hasta que el Ministerio de Cultura decida lo contrario. Sustentó que la Momia Juanita tiene dos propietarios, uno es la UCSM y otro es el Estado representado por el Ministerio de Cultura. Para la autoridad universitaria primero se tendría que resolver la custodia legal.

Anteriormente también se pronunció el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Rodolfo Nicoli, quien indicó que el museo en Cabanaconde no cuenta con las condiciones de conservación necesarias. De tal forma, hasta que no se solucionen estas observaciones no existe esa posibilidad.

La Momia Juanita es denominada como “la niña de los hielos” o “Dama del Ampato”. Según investigaciones se considera que fue una doncella sacrificada en la época de los incas y que estuvo escondida en la cima del nevado Ampato por más de 500 años.