Muere mujer que quedó en estado de coma tras comer leche de tigre

Su agonía llegó a su fin. Ese fue el caso de la joven Camerin Lucero Topalaya Ríos quien después de estar quince días en coma, luego de comer una 'leche de tigre' durante el Domingo de Ramos, falleció la mañana del pasado lunes luego de sufrir un paro cardorespiratorio en Huancayo.

Camerin tenía 24 años y era recién titulada y colegiada de la carrera de asistencia social. El pasado 14 de abril, fecha que se celebraba el Domingo de Ramos, había consumido un piqueo marino en un puesto de la Ciudad Universitaria ( El Tambo). Ingerir dicho platillo la condujo a un estado crítico de coma el cual provocó su deceso el último lunes.

En el hospital Daniel Alcides Carrión, en el cual se encontraba toda su familia, falleció la joven a las 9:40 horas. Allí se encontraba también su pareja, quien aguardaba, como todos los días, por noticias sobre su salud.

Ronald Julcarima, pareja de hace cinco años de la joven, estaba presente en el centro hospitalario y reveló que fue lo que sucedió con su pareja aquella tarde que ingirió la comida marina: "Ese día (domingo) yo estaba en mi trabajo en Santo Domingo de Acobamba y le llamé a las seis de la mañana. Me dijo que estaba en misa y luego ya en la noche su mamá me llamó y me dijo que estaba en traumashock”, señaló el joven, quien había hecho planes de vida con la muchacha originaria de Huancayo.

La intoxicación que sufrió la joven afectó a más de 10 personas en Huancayo; sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida para identificar a los responsables. Eso fue lo que aseguró el hermano de Camerin, Cristian Topalaya, quien cuestionó que no se haya detectado aun quien o qué originó esta masiva intoxicación.