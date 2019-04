Villa El Salvador: clausuran cinco boticas por no contar con autorización sanitaria

En un operativo conjunto entre la Fiscalía de Prevención del Delito, la Dirección de Redes Integradas de Salud – DIRIS Lima Sur, la Subgerencia de Fiscalización y la Subgerencia de Salud de la Municipalidad de Villa El Salvador, fueron clausuradas cinco boticas por incumplir el protocolo sanitario para expender medicamentos al público.

Las autoridades descubrieron que los propietarios de las boticas supervisadas trabajaban sin certificado de defensa civil y certificado de fumigación. Ante las deficiencias, algunos se negaron a la inspección.

Se trata de las boticas ubicadas en la Cooperativa de Vivienda José María Arguedas, Asociación Cruz de Motupe, y la Cooperativa de Vivienda Santa Beatríz que fueron cerradas son Silva, Farmaunidas, Farmafely, FarmaSur, Edwin y Delifarma.

Por su parte en la botica Silva ubicado en la Cooperativa de Vivienda María Arguedas Mz A Lt. 16, se incautaron 250 unidades de gasas quirúrgicas de EsSalud y no contaba con permiso para la instalación de anuncio publicitario.

Asimismo, en Farmaunidas se hallaron extintores vencidos, cables expuestos y no tenía luces de emergencia. Por otro lado, en la botica Farmafely se constató que no cumplían con buenas prácticas de almacenamiento y no contaban con la presencia de un químico farmacéutico que brinde atención al público.

Finalmente, las boticas Edwin y Delifarma fueron clausuradas por resistirse a la inspección.

Las autoridades del distrito exhortaron a la población para que al adquirir medicamentos se fijen en la autorización sanitaria correspondiente del establecimiento y si es dirigido por un químico farmacéutico.