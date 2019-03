Ministerio del Interior presentó guía de abordaje periodístico sobre trata de personas

Con el fin de mejorar la cobertura y tratamiento periodístico de casos que implican el delito de trata de personas en nuestro país, y fortalecer el trabajo con los medios de comunicación en torno a la prevención de este delito, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Democrática (DGSD) presentó la primera Guía de Abordaje Periodístico sobre Trata de Personas a nivel nacional.

Alejandro Delgado, director de la DGSD, refirió que el lanzamiento de esta guía tiene como objetivo convertir al Mininter y los medios de comunicación en aliados en la lucha frente a un enemigo en común, el crimen organizado.

Delgado precisó que la guía de abordaje periodístico es una herramienta que permitirá brindar una mejor cobertura para alcanzar una comunicación eficaz, velando en ese sentido por la seguridad de las victimas del delito de trata de personas.

El director de la DGSD confió, además, en que esta guía empoderará a los periodistas para que puedan realizar un correcto abordaje del delito de trata de personas, asegurando su comprensión y contribuyendo en proteger a la población de riesgo y vulnerabilidad.

Así mismo, consideró importante no quedarnos con la finalidad más común de la trata de personas: la explotación sexual. “Por el hecho de tener más víctimas de explotación sexual, no quiere decir que no existan víctimas de la venta de órganos o la mendicidad. Eso también queremos mostrar en esta guía”, acotó.

Durante el lanzamiento de la Guía de Abordaje Periodístico, el General Óscar Gonzáles Rabanal, director de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, subrayó el error que se comete al relacionar la trata de personas únicamente con temas sexuales sin conocer realmente el fondo.

“No son personas que quieran trabajar ahí. Hay circunstancias y conductos que las han hecho llegar a eso. No olvidemos que los tratantes tienen vinculación con otros delitos, la corrupción está muy ligada a la trata de personas”, enfatizó.

Finalmente, durante el lanzamiento de la Guía de Abordaje Periodístico en el Hotel BTH en San Borja, se organizó un panel con periodistas de investigación como: Cecilia Larrabure, fotoperiodista; Lourdes

Fernández, periodista de investigación del diario El Comercio, y Lupe Muñoz, periodista de la Unidad de Investigación del diario La República, quienes compartieron sus experiencias profesionales enfocados a la trata de personas.