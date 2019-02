La historia del asesinato de Jampier, el adolescente que fue degollado y mutilado por su amigo

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento del asesinato del adolescente Jampier Eddy Surco Gonzáles, el prodigio matemático de Juliaca, quien fue degollado y mutilado por quien se hacía llamar su amigo con el apoyo de otro menor en plena vía pública de Puno.

De acuerdo con la información del dominical Panorama, la noche del 28 de enero, Jampier salió de una cabina de internet y se fue hasta “El mirador del Puma”, un pasaje turístico a dos cuadras de la plaza de armas de Juliaca, junto al responsable de su muerte.

Horas antes, Jampier le había confesado a su asesino que iba a declarar su amor a una compañera de clase el 14 de febrero. Pero para su desdicha ese supuesto amigo también estaba interesado en la misma adolescente.

“Quería estudiar ingeniería civil; me dijo por favor mamá, escríbeme. Escríbeme iba ingresar en la UNA de Puno. 44:07 “Me dijo: te prometo que este año es mi año; si no lo metía en esa academia; no lo habrían hecho eso. No lo hubiera puesto”, declaró la madre de asesinado, Ana Surco.

De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad, se ve a Jampier junto a su agresor primero tomando un trago y luego peleando. Después de unos minutos se ve el movimiento de un brazo que sujeta un objeto brillante el cual es arrojado con violencia desmedida de arriba a abajo varias veces durante 20 minutos. Luego se observa el ademán de cortar con rudeza; y patadas salvajes al cuerpo inerte de Jampier.

El cadáver de Jampier fue identificado por su madre al día siguiente. Los agentes de la Policía Nacional identificaron al menor responsable por las grabaciones de seguridad y la prueba de Bluestar, y en 48 horas lo detuvieron. Sin embargo, él negaba todos los cargos.

Cómplice confesó

Otro menor de edad, de 16 años, llegó a la Depincri de Juliaca y se entregó señalando que él era el cómplice del asesinato. El adolescente acorralado por sus alucinaciones como consecuencia de ser parte del asesinato de Jampier confesó cada detalle del crimen.

“La consciencia misma no lo dejaba; el joven dice que Jampier me acompañaba a la comisaría. Me he soñado con Jampier. Llegó borracho a la comisaría; y pensó que mi hijo lo estaba llevando.”, comentó Ana Surco.

El cómplice en su manifestación aduce que el motivo de la venganza fue el por amor de la menor a la que Jampier le iba a confesar su amor. La menor niega haber tenido algún romance con los participantes.

El cómplice detalló que ambos comenzaron patearlo hasta dejarlo noqueado, en ese entonces el asesino comenzó a degollarle el cuello y le mutiló su miembro viril. Luego intentó cortarle sus piernas para dejar cada parte de su cuerpo en distintas zonas, preo no lograron hacerlo. Entonces dejaron el cadáver en el lugar del crimen y luego huyeron.

Los responsables del asesinato de Jampier, permanecen en un centro de rehabilitación para menores en Arequipa a la espera de una condena que, según la madre de la víctima, no durará más de cinco años.

“No es justo. Me dicen que de acá a 5 años es la penalidad, la cárcel que debe pagar, y cuando salga con la mente más retorcida. Lo que temo es que salga él y que cometa las mismas cosas con otros jóvenes", se lamenta Surco.