Delincuente recibe brutal golpiza tras intentar robar un mototaxi [VIDEO]

Una pareja fue la nueva víctima de la delincuencia en el distrito de San Juan de Miraflores. Dos ladrones intentaron llevarse el mototaxi y dinero de los esposos, pero estos decidieron hacerles frente. Uno de los hampones pudo escapar, mientras que el otro recibió una brutal golpiza la cual incluso lo dejó ensangrentado.

El asalto tuvo lugar en la Cooperativa ‘Las Américas’ en San Juan de Miraflores. La mujer, quien había retirado dinero de una entidad bancaria momentos antes, y el hombre fueron interceptados por Erick Patrick Dorado Saldaña de 22 años de edad, alias ‘Charapa’, y Raúl Stalin Ramos Ramírez de 34 años, alias ‘Chucky’.

Los delincuentes contaban con un cuchillo, el cual no dudaron en utilizar para amenazar a la pareja, y así poder llevarse su mototaxi y dinero. No obstante, el arma blanca no intimidó a los esposos, quienes decidieron enfrentarse a los malhechores.

Al ver la reacción de las víctimas, los ladrones decidieron huir, pero solo uno pudo lograrlo: Dorado Saldaña, mientras que Ramos Ramírez fue golpeado por parte de la pareja.

‘‘Me pusieron el cuchillo en el cuello y, como mi señora quiso gritar, se la pusieron a ella. Me ‘agarré’ con él, lo tumbé al suelo y cayó’’, relató el hombre, víctima de este acto de delincuencia, para América.

Los dos delincuentes, que fueron capturados por la División de Inteligencia Contra la Criminalidad de la Dirincri de manera rápida tras activar el ‘Plan Cerco’, ahora pasarán a manos de la Fiscalía.

Mientras Raúl Stalin Ramos Ramírez estaba siendo trasladado por la Policía, no dudó en amenazar a uno de los agentes que lo estaba grabando.