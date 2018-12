Piden a nuevo gobernador dinamizar agroexportación

Piura. El presidente de la Cámara de Comercio (Camco) de Piura, Ricardo Álvarez Elías, demandó al nuevo gobernador Servando García Correa gestionar la recuperación de la infraestructura agraria con la finalidad de dinamizar las agroexportaciones, cuya actividad se ha visto menoscabada en el último año después de El Niño costero.

El titular de la Camco lamentó que solo se haya recuperado el 20% de la infraestructura dañada, y espera que el 2019 se realicen las gestiones para que los pequeños productores logren realizar sus actividades sin problemas.

“La inversión pública no se ha dado en los términos que nosotros esperábamos, tampoco la inversión privada. En las exportaciones no tenemos cifras alentadoras, porque no hemos crecido como sucedió el año pasado, hasta octubre teníamos -1,6 y eso es preocupante”, señaló Álvarez.

Esta situación, añadió, sumado a los problemas de corrupción a nivel nacional y regional que han ocasionado un ruido político, ha puesto en desconfianza a los inversionistas.

Por ello, demandó Álvarez, es importante que el nuevo gobernador realice una gestión que trabaje de manera frontal contra la corrupción y de manera coordinada, sobre todo porque no tiene mayoría en el Consejo Regional.

“Las autoridades deben gobernar del lado del pueblo, es importante que se trabaje coordinadamente. Ambas agrupaciones deben pensar que están gobernando para Piura y por Piura. Esperemos que los proyectos que estén en el tintero solucionen rápidamente, como la masificación del gas”, refirió.