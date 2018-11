Evalúan elevar el pasaje del Corredor Verde en un 30%

Debido a que no llegan todavía a las ganancias proyectadas, los operadores del Corredor Verde, que circula desde hace dos meses desde la Av. Grau en el Cercado de Lima hasta la Av. Insurgentes en San Miguel, evalúa hacer incrementos en la tarifa que cuesta S/1.

El presidente del directorio, Flavio Corzo, precisó que evalúan aumentar el pasaje entre un 20% o 30% (S/1.20 o S/1.30), debido a que no se llega a un equilibrio económico para pagar la letra de los buses.

En total son 42 buses de 12 metros con los que cuenta actualmente el consorcio.

"Hemos hecho un sacrificio de tener el 90% de vehículos. Las unidades están bien para comenzar, pero no son óptimas para un negocio por más nuevos que sean. El costo (de un bus) bordea los 150 mil dólares, con un sol de pasaje es imposible de pagarlo", señaló.

Sin embargo, Corzo dijo que en solo dos meses la buena demanda de 18 mil pasajeros que se trasladan al día por este corredor hace posible que se llegue a un buen equilibrio operativo para pagar la planilla de sus choferes, patio, mantenimiento y gastos administrativos. "Pero para pagar la letras de los buses no alcanza. Aún elevando la tarifa a un 30% estos buses no son pagables".

El detalle es que los buses tienen un buen motor, pero están configurados para servicio interprovincial, lo que implica que la inversión para el combustible sea mayor. "Compramos los buses a un empresario a crédito directo. Lo adquirimos para comenzar. Era una oferta y nosotros no lo dudamos dos veces porque no íbamos a hipotecar nada". No obstante, recalcó que adquirirán buses que gasten menos combustible.

competencia desleal

El Corredor Verde al igual que los otros corredores tiene el problema de la competencia desleal. Actualmente, este compite con 5 rutas de Lima que los afectan en un 100% en el recorrido. El presidente del directorio pidió al electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, impulsar el retiro de rutas que afectan a los corredores.

Pronto dos servicios

Por otro lado, el Corredor Verde pondrá muy pronto dos nuevos servicios (503 y 516) que beneficiará a las personas que viven en Huaycán y también a los usuarios del Corredor Morado, ya que se podrá hacer más interconexiones.

En diciembre, posiblemente para la quincena, se tiene proyectado que entre el servicio 503 del Corredor Verde que cubrirá una ruta que empieza en la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima, sigue por la Vía Expresa Grau, la Plaza Bolognesi, la Av. Alfonso Ugarte hasta la Plaza Dos de Mayo, y posiblemente se extienda a la Av. Colonial.

Este nuevo servicio es el más urgente para ponerse en funcionamiento, ya que en la quincena de diciembre empezarán las obras de la Línea 2 del Metro de Lima en la zona de Nicolás Arriola, lo que significará hacer desvíos de un buen número de rutas.

El servicio 516 se encuentra en etapa de evaluación, cubriría la ruta desde la Plaza Manco Cápac (La Victoria), seguiría por la Av. Abancay, Acho, Evitamiento, la autopista Prialé, Huachipa y continuaría por la Carretera Central hasta la zona de Huaycán. ❧

la clave

en cifras

El consorcio Cotranscar, operador del Corredor Verde, espera el pronto funcionamiento del pago con tarjetas para un mejor servicio al pasajero. Asimismo, el funcionamiento de la nueva Autoridad Transporte Urbano (ATU) para una mejor gestión de las vías en Lima y Callao.

18 mil

pasajeros traslada al día el Corredor Verde. Gran parte de ellos de la Línea 1.