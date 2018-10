Alumnos de la Universidad Orval no habrían sido alertados de su cierre

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), anunció el pasado miércoles del primer cierre de las universidades que no hayan pasado el proceso de licencia que se anunció hace cuatro años.

Es así como la Universidad Peruana de Arte Orval, ubicada en San Borja, tendrá que cerrar sus puertas en un periodo de dos años a partir del anuncio.

Al respecto, durante una comunicación con RPP, un alumno expresó que la universidad no les habría alertado del cierre de la institución, y muy por el contrarío, les indicó que estaban subsanando las deficiencias.

“Hoy cuando estaba viniendo a clases uno de mis compañeros me mostró una publicación de Internet. Minutos después escuché en la radio que ya no tenía licencia. Nos habíamos enterado que no tenía la licencia, pero cuando preguntaron nos dijeron que estaban subsanando”, explicó.

En tanto, el director de Fiscalización de la Sunedu, se pronunció y ratificó que la Universidad Peruana de Arte Orval no cumplió con las observaciones que hizo el ente superior y tampoco ratificó las condiciones que se solicitó. “La universidad no ha cumplido con ninguna de las condiciones básicas de calidad”, resaltó.

Cabe precisar que la universidad brindaba las carreras de Arquitectura de Interiores, Dirección de Artes Gráficas Publicitarias, y Arqueoarquitectura y Gestión Turística. También, las licenciaturas por complementación pedagógica semipresencial, por experiencia laboral y una maestría de Historia del arte peruano.

Durante su cierre, que llevará dos años, los alumnos que estén en los últimos ciclos podrán terminar la carrera en la misma casa de estudios o trasladarse a otras bajo los convenios que tenga.

Sin embargo, los estudiantes que estén en los primeros ciclos o que recién hayan ingresado, deberán de hacer su traslado a otra universidad licenciada por la Sunedu.