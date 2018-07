Aumentan las horas punta

Mónica Cuti.

Arequipa

Las horas puntas -así se llama a los horarios de enorme congestión vehicular- aumentaron 60 minutos más.

Según un reporte de la Policía Nacional del Perú, hace algunos años la aglomeración de carros en las avenidas principales eran de seis de la mañana a ocho. Ahora se extendió hasta las 9 de la mañana.

La situación es igual en la noche. El tráfico de alta densidad se registraba de 18:30 a 20:00 horas. Ahora se extiende media hora más.

Hay varias causas. Una de ellas, el incremento del parque automotor. La Policía de Tránsito revela la existencia de 294 mil vehículos. Otra causa es el cierre de vías para la ejecución de obras. Según la Policía de Tránsito, el Municipio de Arequipa no está avisando de esta medida. También se advirtió deterioro de varios semáforos.

¿Cómo disminuir el tiempo de viaje en las horas punta? Al margen de los factores señalados, el Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) prepara un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que apunta a acortar estos tiempos y darle prioridad al peatón.

Gutavo Delgado, gerente de Acondicionamiento Territorial del Impla, explica que para reducir el tráfico en las horas caóticas basta la buena señalización de vías, educar más a los peatones y conductores en normas de tránsito y a la vez darle prioridad a la bicicleta y al peatón.

También es clave la colaboración de autoridades municipales, policiales y sociales.

Por ejemplo, la jefa del Área de Tránsito de Arequipa planteó restringir el ingreso de unidades al centro por días y placas.

Por otro lado, hace una semana se inició la sensibilización a autoridades y funcionarios de 19 distritos del área metropolitana de la provincia de Arequipa, pero solo siete asistieron a las charlas. Pese a la poca asistencia, lograron detectarse los principales problemas de transporte dentro de las jurisdicciones.

Observaciones

La primera observación, vías que no soportan la cantidad de vehículos en la ciudad. Esas calles o avenidas, además de su estrechez, son mal utilizadas.

Delgado lamentó que no haya paraderos que permitan ordenar el tránsito - los carros recogen pasajeros de donde sea. A ello se suman otros dos motivos: ocupación incorrecta de ambulantes o ciudadanos usan los paraderos como estacionamiento sin que sean retirados, incluso con la autorización de los municipios.

Su uso como zona de parqueo va de la mano con otro problema detectado: las autoridades no tienen claro el concepto de movilidad urbana, el espacio público tiene como preferencia al vehículo.

Sonia Anglada, coordinadora del Impla, señala que el triángulo de prioridades para el tránsito actualmente está invertido. Afirma que se prioriza las movilidades motorizadas, seguida de vehículos de carga pesada, transporte público, ciclistas y por último al peatón; cuando debería ser al revés. “El tema de movilidad urbana es nuevo en nuestro medio. Por eso no se sabe cómo abordarlo y se da preferencia a los vehículos”, apuntó.

Otra observación es la falta de coordinación entre la Policía, los municipios distritales y provincial para informar la ejecución de obras y cierres viales; sin esto no se puede enviar a los efectivos a controlar el tráfico que provocan los trabajos en la calle.

Al problema también se suma la poca cantidad de policías de tránsito.

El Impla trabaja de forma participativa.

El panorama total de la problemática y las acciones generales para atender a finales de julio estaría culminado.

Delgado dijo que como primera medida está el ordenar la afluencia de los vehículos en las calles. Primero, respetando el carril de vehículos privados y públicos, que son la izquierda y derecha respectivamente, evitando la utilización de ambos lados de la pista, además de una mejor señalización de calles.

Como parte del componente del Plan de Movilidad Urbana Sostenible está el SIT; una vez que el plan se concluya, debe ser agregado en el Plan de Desarrollo Metropolitano para que se ejecute. ❧