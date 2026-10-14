ONP inicia este jueves 15 de octubre el pago de pensiones a domicilio: revisa las fechas por distrito

Los pensionistas que reciben sus pagos en casa deben considerar el calendario de visitas de la ONP para octubre.

Los pensionistas que reciben sus pagos en casa deben considerar el calendario de visitas de la ONP para octubre. Foto: composición LR

Los pensionistas que reciben sus pagos en casa deben tener en cuenta el calendario de visitas establecido para octubre. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció que el Banco de la Nación realizará la entrega de pensiones a domicilio a 10,331 beneficiarios desde el jueves 15 hasta el sábado 24 de octubre.

El recorrido se organizará por zonas de Lima Metropolitana y contempla una segunda visita para quienes no pudieron ser ubicados durante la primera fecha programada. Esta modalidad busca facilitar el cobro oportuno y seguro, especialmente para las personas con dificultades para desplazarse fuera de sus viviendas.

Pago de pensiones de la ONP a domicilio: revisa el cronograma por zonas de Lima Metropolitana

La distribución de las pensiones se realizará en cuatro etapas, de acuerdo con los distritos comprendidos en cada recorrido. Los beneficiarios deben identificar la fecha correspondiente a su zona para conocer cuándo se efectuará la visita.

Lima Norte

Fecha de pago: del 15 al 17 de octubre.

Distritos: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de La Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Sur

Fecha de pago: 18 y 19 de octubre.

Distritos: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Centro

Fecha de pago: del 20 al 22 de octubre.

Distritos: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

La segunda visita se realizará el 23 y 24 de octubre y estará dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera jornada de pago.