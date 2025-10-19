Menú del día: aprende a preparar Tallarines Verdes de la forma más fácil y en casa

Los tallarines verdes representan un emblema de la cocina peruana, una fusión ítalo-peruana que enamora paladares con su vibrante salsa de espinacas y albahaca. Este plato, nacido en el siglo XVI con la llegada de inmigrantes genoveses al Perú, adapta el tradicional pesto italiano a los ingredientes locales. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

La historia de los tallarines verdes refleja la riqueza cultural del Perú. En el siglo XIX, la migración italiana masiva consolidó este plato en los hogares limeños, donde se transformó con toques criollos. A continuación, te detallamos los ingredientes, el paso a paso y consejos prácticos para que este clásico peruano brille en tu mesa.

Ingredientes para preparar Tallarines Verdes

Para elaborar unos tallarines verdes auténticos para cuatro personas, reúne los siguientes elementos, que combinan frescura y accesibilidad:

400-500 g de tallarines o espaguetis secos: Preferiblemente de buena marca para una textura al dente.

300 g de espinacas frescas: Lávalas bien para eliminar impurezas.

20-30 hojas de albahaca fresca: Su aroma es esencial para el carácter del plato.

100-150 g de queso fresco o parmesano rallado: El queso fresco aporta la cremosidad típica peruana.

200 ml de leche evaporada: Da suavidad a la salsa; puedes usar leche entera para una versión ligera.

50 g de nueces pecanas o piñones: Opcional, pero añaden un toque crujiente.

1/2 cebolla blanca y 1-2 dientes de ajo: Para un sofrito aromático.

2 cucharadas de mantequilla o aceite de oliva: Potencian el sabor del sofrito.

Sal, pimienta y comino: Ajusta al gusto, con cuidado por la sal del queso.

Receta paso a paso de los Tallarines Verdes

Preparar tallarines verdes en casa es un proceso rápido, que toma unos 30-40 minutos. Sigue estos pasos para obtener un plato digno de cualquier mesa peruana:

Cocina la pasta: Hierve agua con sal en una olla grande y cuece los tallarines durante 8-10 minutos hasta que estén al dente. Escurre, pero reserva 2-3 cucharadas del agua de cocción. Mantén la pasta caliente. Prepara las espinacas: Sumerge las espinacas en agua hirviendo por 1 minuto, luego pásalas a un recipiente con agua helada para conservar su color verde. Escurre bien. Elabora la salsa: En una sartén, sofríe la cebolla picada y el ajo machacado con mantequilla a fuego medio por 3-4 minutos hasta que estén transparentes. En una licuadora, combina las espinacas, albahaca, queso, leche evaporada, nueces, sal, pimienta y comino. Añade el sofrito y licúa hasta obtener una salsa cremosa. Si está muy espesa, incorpora un poco del agua de cocción. Integra los sabores: Vierte la salsa en la sartén y caliéntala a fuego bajo por 2-3 minutos hasta que espese ligeramente. Agrega los tallarines y mezcla para que se impregnen de la salsa. Acompañamiento: Mientras cocinas la pasta, prepara un bistec sazonado con sal y pimienta, cocinándolo 3 minutos por lado en una sartén con aceite. Sirve los tallarines con el bistec encima y espolvorea queso rallado.

Consejos para unos Tallarines Verdes perfectos

Para elevar tu receta de tallarines verdes, considera estas recomendaciones prácticas: