Estudiantes de la Universidad Continental Huancayo, participaron en el "NASA Space Apps Challenge”, el hackathon más grande del mundo

El evento, con presencia en más de 280 ciudades, destacó la involucración de estudiantes y profesionales en la búsqueda de soluciones creativas utilizando datos satelitales.

La Universidad Continental apunta a seguir creciendo en futuras ediciones. Fuente: Difusión.
Con la participación de más de mil personas a nivel nacional, se desarrolló el “NASA Space Apps Challenge”, considerado el hackathon más grande del mundo. Este evento reunió a estudiantes de secundaria, universitarios, egresados, profesionales e investigadores de más de 160 países, y se replicó en más de 280 ciudades de manera simultánea.

Alex Balvin, coordinador ejecutivo de Wichay Continental, destacó el crecimiento del evento en el país:

“Como Universidad Continental, nos hemos sumado a este desafío logrando un impacto nacional con más de mil inscritos, el doble respecto al año anterior. Nuestro objetivo para la próxima edición es seguir sumando participantes comprometidos con la solución de retos y problemáticas globales, de la mano con la NASA y los datos científicos que ellos nos proporcionan”.

En esta edición participaron también estudiantes de tercer grado de secundaria de diversas instituciones educativas, quienes, junto a sus docentes, mostraron interés por comprender y plantear soluciones a los desafíos que enfrenta el planeta.

Bajo el lema “Learn, Launch, Lead” (Aprende, Crea y Lidera), la NASA propuso 19 desafíos globales que invitan a utilizar los datos satelitales como herramienta para generar soluciones innovadoras. Entre los más destacados se encuentran:

  • Animar los datos del satélite Terra para mostrar los cambios en el planeta.
  • Usar inteligencia artificial para identificar exoplanetas en el universo.
  • Crear aplicaciones educativas por el 25.º aniversario de la Estación Espacial Internacional.
  • Diseñar modelos de negocio en la órbita baja terrestre (LEO).
  • Desarrollar sistemas de reciclaje sostenible en Marte.
  • Proponer soluciones para la agricultura sostenible y la predicción climática.

Por su parte, Joana Cajuanca, representante del grupo de investigación Smart One Citys, presentó un proyecto orientado a mitigar los efectos de la radiación solar en las personas:

“Nuestro proyecto busca evitar la exposición prolongada a la radiación solar durante el desplazamiento de las personas. A partir de los datos de la NASA, desarrollamos una aplicación que sugiere la mejor ruta de evacuación entre dos puntos, minimizando el tiempo de exposición al sol”, explicó.

Durante los dos días de competencia, los equipos trabajaron intensamente utilizando datos reales de las agencias espaciales, desarrollando códigos, prototipos y soluciones que serán evaluadas por expertos de la NASA para su posible implementación a nivel global.

Se lograron avances significativos en el desarrollo de propuestas con impacto real. Los prototipos finales serán enviados a evaluación global para determinar su viabilidad e implementación”, precisó Balvin.

Finalmente, la Universidad Continental y Continental Florida University, en alianza con la NASA, invitan a toda la comunidad educativa y científica a participar en las próximas ediciones del evento, y a sumarse al reto de transformar el futuro mediante el conocimiento, la investigación y la tecnología.

