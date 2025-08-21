¿Cuánto ganarías si inviertes $25 en factoring al 22% anual?

¿Te imaginas empezar a invertir con tan solo $25 y hacer crecer tu dinero con una rentabilidad anual de hasta 22%? Con el factoring, esa oportunidad es posible. Miles de empresarios necesitan liquidez inmediata y, a través de Prestamype, tú puedes convertirte en el inversionista que les brinda ese capital, recibiendo a cambio una atractiva ganancia. Una alternativa accesible, rentable y segura para que tu dinero no se quede quieto.

¿Qué es la inversión en factoring?

Para entender esta alternativa de inversión, empecemos por lo básico: ¿qué es el factoring? Es una herramienta financiera que permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas. Así, en vez de esperar 30, 60 o hasta 90 días para recibir el pago de sus clientes, pueden acceder a liquidez inmediata.

¿Y quién hace posible ese adelanto? Inversionistas como tú, que buscan hacer crecer su dinero de forma sencilla y rentable. Al adquirir una parte o la totalidad de esas facturas, los inversionistas reciben una ganancia cuando el cliente de la empresa realiza el pago, incluyendo los intereses. Lo mejor es que estos clientes suelen ser compañías sólidas y reconocidas en el Perú, como Cencosud, Jockey Plaza, Los Portales, Engie o Honda.

Beneficios de invertir en factoring con Prestamype

Entre los beneficios de invertir en factoring con Prestamype, destacan:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo controlado: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Simula tu inversión y descubre cuánto ganarías invirtiendo desde S/100 o $25, AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]