HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Publirreportajes

Deudores morosos ya pueden acceder a préstamos en agosto: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

¿Los bancos te cerraron las puertas por estar en Infocorp? En Prestamype puedes acceder a un préstamo desde S/15,000, sin que tu historial crediticio sea una barrera. Descubre aquí los requisitos y beneficios para obtenerlo.

Accede a préstamos con tasas competitivas y planes de pago adaptados a tu capacidad. Fuente: Difusión.
Accede a préstamos con tasas competitivas y planes de pago adaptados a tu capacidad. Fuente: Difusión.

¿Necesitas un préstamo, pero estás en Infocorp? Sabemos lo complicado que es acceder a financiamiento en los bancos cuando tienes deudas pendientes o un historial negativo en centrales de riesgo.

En Prestamype encuentras una alternativa real: préstamos desde S/15,000 con evaluación flexible y cuotas diseñadas según tu capacidad de pago. Aunque estés en Infocorp, puedes obtener el capital que necesitas para seguir creciendo.

Aprovecha la oportunidad de acceder a un financiamiento rápido, seguro y con tasas competitivas, sin que tu historial crediticio sea una barrera. Descubre si pre-calificas en menos de 1 minuto AQUÍ.

Beneficios del préstamo estando en Infocorp

Prestamype ofrece condiciones justas y flexibles, adaptadas a tu capacidad de pago, para que cumplas tus cuotas sin dificultad. Si solicitas un préstamo estando en Infocorp, podrás disfrutar de estos beneficios:

  • Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 1.19%
  • Plazos de pago desde 1 hasta 6 años.
  • Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: 15 días en promedio.
  • Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Quieres cumplir tus metas? Estar en Infocorp no es un obstáculo. Precalifica en minutos, de manera 100% online, y accede a un préstamo rápido y sencillo AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo de Prestamype

Si te encuentras en Infocorp y deseas solicitar un préstamo, solo necesitas cumplir con estos requisitos:

  • Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
  • Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
  • Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco
  • También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Cumples los requisitos? Precalifica en minutos, de manera fácil, rápida y 100% online con Prestamype ingresando AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]

Notas relacionadas
¿Cuánto ganarías si inviertes $25 en factoring al 22% anual?

¿Cuánto ganarías si inviertes $25 en factoring al 22% anual?

LEER MÁS
Consigue dinero sin endeudarte: ¿Qué es el factoring y por qué elegirlo para financiar tu empresa?

Consigue dinero sin endeudarte: ¿Qué es el factoring y por qué elegirlo para financiar tu empresa?

LEER MÁS
¿Cómo una empresa puede conseguir capital sin endeudarse?

¿Cómo una empresa puede conseguir capital sin endeudarse?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gas natural contribuye a la reducción de la pobreza energética: más de 6 millones de peruanos beneficiados con el servicio

Gas natural contribuye a la reducción de la pobreza energética: más de 6 millones de peruanos beneficiados con el servicio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Publirreportajes

Peruanas se consagraron vicecampeonas de la Copa América de Voleibol Femenino 2025: victoria sobre Brasil como prueba de que Perú es Clave.

La universidad con alta empleabilidad llegó a Lima Este

¿Cuánto ganarías si inviertes $25 en factoring al 22% anual?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota