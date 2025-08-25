Deudores morosos ya pueden acceder a préstamos en agosto: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

Accede a préstamos con tasas competitivas y planes de pago adaptados a tu capacidad. Fuente: Difusión.

Accede a préstamos con tasas competitivas y planes de pago adaptados a tu capacidad. Fuente: Difusión.

¿Necesitas un préstamo, pero estás en Infocorp? Sabemos lo complicado que es acceder a financiamiento en los bancos cuando tienes deudas pendientes o un historial negativo en centrales de riesgo.

En Prestamype encuentras una alternativa real: préstamos desde S/15,000 con evaluación flexible y cuotas diseñadas según tu capacidad de pago. Aunque estés en Infocorp, puedes obtener el capital que necesitas para seguir creciendo.

Aprovecha la oportunidad de acceder a un financiamiento rápido, seguro y con tasas competitivas, sin que tu historial crediticio sea una barrera. Descubre si pre-calificas en menos de 1 minuto AQUÍ.

Beneficios del préstamo estando en Infocorp

Prestamype ofrece condiciones justas y flexibles, adaptadas a tu capacidad de pago, para que cumplas tus cuotas sin dificultad. Si solicitas un préstamo estando en Infocorp, podrás disfrutar de estos beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.19%

mensual desde 1.19% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años.

desde 1 hasta 6 años. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Quieres cumplir tus metas? Estar en Infocorp no es un obstáculo. Precalifica en minutos, de manera 100% online, y accede a un préstamo rápido y sencillo AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo de Prestamype

Si te encuentras en Infocorp y deseas solicitar un préstamo, solo necesitas cumplir con estos requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco

También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Cumples los requisitos? Precalifica en minutos, de manera fácil, rápida y 100% online con Prestamype ingresando AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]