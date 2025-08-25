Deudores morosos ya pueden acceder a préstamos en agosto: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?
¿Los bancos te cerraron las puertas por estar en Infocorp? En Prestamype puedes acceder a un préstamo desde S/15,000, sin que tu historial crediticio sea una barrera. Descubre aquí los requisitos y beneficios para obtenerlo.
¿Necesitas un préstamo, pero estás en Infocorp? Sabemos lo complicado que es acceder a financiamiento en los bancos cuando tienes deudas pendientes o un historial negativo en centrales de riesgo.
En Prestamype encuentras una alternativa real: préstamos desde S/15,000 con evaluación flexible y cuotas diseñadas según tu capacidad de pago. Aunque estés en Infocorp, puedes obtener el capital que necesitas para seguir creciendo.
Aprovecha la oportunidad de acceder a un financiamiento rápido, seguro y con tasas competitivas, sin que tu historial crediticio sea una barrera. Descubre si pre-calificas en menos de 1 minuto AQUÍ.
Beneficios del préstamo estando en Infocorp
Prestamype ofrece condiciones justas y flexibles, adaptadas a tu capacidad de pago, para que cumplas tus cuotas sin dificultad. Si solicitas un préstamo estando en Infocorp, podrás disfrutar de estos beneficios:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.19%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¿Quieres cumplir tus metas? Estar en Infocorp no es un obstáculo. Precalifica en minutos, de manera 100% online, y accede a un préstamo rápido y sencillo AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo de Prestamype
Si te encuentras en Infocorp y deseas solicitar un préstamo, solo necesitas cumplir con estos requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Cumples los requisitos? Precalifica en minutos, de manera fácil, rápida y 100% online con Prestamype ingresando AQUÍ.
[PUBLIRREPORTAJE]