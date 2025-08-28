Si tengo S/ 50 mil soles guardados, ¿en qué puedo invertirlos?

Si tienes dinero guardado que no está generando prácticamente nada en una cuenta de ahorros o, peor aún, lo mantienes escondido bajo el colchón, es momento de tomar una mejor decisión financiera. Con Prestamype puedes poner a trabajar tu dinero en una alternativa rentable y de bajo riesgo: la inversión en préstamos con garantía hipotecaria.

Este modelo te permite empezar a invertir desde S/18 000, elegir plazos entre 1 y 6 años y contar con la tranquilidad de que tu inversión está respaldada por un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP.

¿Cómo funciona? Prestas tu dinero a empresarios que buscan capital para hacer crecer sus negocios y ellos colocan como garantía un inmueble (casa, departamento, local o terreno). A cambio, recibes pagos mensuales que incluyen tanto el capital invertido como los intereses generados. Así, tu dinero no solo se conserva, sino que crece de manera segura y constante.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Hacer crecer tu dinero ahora es más fácil. Con la inversión en préstamos accedes a una alternativa rentable y segura. En Prestamype, una de las Fintech líderes en el país, encontrarás seguridad, confianza, procesos simples y beneficios pensados para ti como:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34% .

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una . Bajo riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Experiencia: Con 8 años de operaciones en el mercado, Prestamype ya cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

¿Quieres que tu dinero trabaje por ti? Invierte con el respaldo de un inmueble inscrito a tu nombre y haz crecer tus ahorros de manera segura. EMPIEZA AQUÍ.

Agenda una reunión gratuita y comienza a invertir

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria es una alternativa segura y con beneficios atractivos. Si quieres que tu dinero empiece a generar más, agenda una reunión gratuita en la web de Prestamype y descubre lo fácil que es dar el primer paso.

Llena tus datos, agenda la reunión con un ejecutivo AQUÍ y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

Haz crecer tu dinero con Prestamype. Invierte en préstamos de manera sencilla y segura, respaldado por un inmueble inscrito a tu nombre. Agenda una reunión gratuita hoy y comienza a generar ingresos adicionales.

[PUBLIRREPORTAJE]