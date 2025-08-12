¿En qué puedo invertir la gratificación, la CTS o las utilidades para obtener una buena rentabilidad?

Si recibiste tu gratificación, CTS o utilidades y buscas que ese dinero trabaje para ti, una de las opciones más atractivas en Perú es invertir en préstamos con garantía hipotecaria: una alternativa segura, rentable y en pleno crecimiento.

La dinámica es sencilla: prestas dinero a empresarios que requieren capital para impulsar sus negocios, y a cambio ellos dejan un inmueble en garantía (casa, departamento, local o terreno). Esto resguarda tu inversión y te permite recibir pagos mensuales compuestos por capital e intereses.

En el país, Prestamype es una de las opciones más confiables para hacerlo, con más de 8 años de experiencia uniendo inversionistas con oportunidades reales. Puedes comenzar desde S/18,000 y acceder a retornos competitivos.

Beneficios de invertir en préstamos

Invertir en préstamos con garantía hipotecaria es una de las alternativas más seguras y rentables para multiplicar tu dinero en Perú. Con Prestamype, puedes empezar desde S/18,000 y escoger plazos flexibles de 1 a 6 años. La ventaja principal: tu capital está respaldado por un inmueble con un valor que duplica tu inversión, lo que minimiza considerablemente el riesgo.

Los principales beneficios de la inversión en préstamos con garantía hipotecaria son:

Rentabilidad atractiva: Los préstamos con garantía hipotecaria pueden generar retornos más altos que muchas inversiones convencionales. Con Prestamype, es posible alcanzar una rentabilidad anual de hasta 34%.

Los préstamos con garantía hipotecaria pueden generar retornos más altos que muchas inversiones convencionales. Con Prestamype, es posible alcanzar una rentabilidad anual de hasta 34%. Alta seguridad: Tu inversión cuenta con una garantía hipotecaria registrada en SUNARP a tu nombre y, además, cada operación pasa por una evaluación exhaustiva de Prestamype para minimizar riesgos.

Diversificación a tu medida: Selecciona los préstamos en los que quieras invertir según el perfil del solicitante, el tipo de inmueble y su ubicación. Tú tienes el control para diversificar tu portafolio a tu manera.

