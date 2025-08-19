Consigue dinero sin endeudarte: ¿Qué es el factoring y por qué elegirlo para financiar tu empresa?

El factoring se presenta como una solución ágil que permite adelantar el cobro de facturas. Fuente: Difusión.

Muchos empresarios enfrentan el mismo reto: vender a crédito y tener que esperar 30, 60 o incluso 90 días para recibir el pago. Durante ese tiempo, la caja se reduce y se hace más difícil cubrir gastos, pagar a proveedores o aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

El factoring surge como una solución ágil y sin deudas, que te permite adelantar el cobro de tus facturas y acceder al dinero de inmediato. Así, tu empresa obtiene liquidez sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios ni acumular obligaciones financieras adicionales.

A continuación, te contamos en qué consiste el factoring, cómo funciona y por qué se ha convertido en una herramienta clave para que cada vez más negocios mantengan un flujo de caja saludable y crezcan sin complicaciones.

¿Qué es el factoring?

El factoring es una forma de convertir tus facturas por cobrar en dinero inmediato: en lugar de esperar 30, 60 o 90 días a que tu cliente pague, una empresa te adelanta ese monto hoy mismo y, cuando llegue la fecha de pago, lo cobra directamente, sin que tengas que endeudarte.

Prestamype, reconocida como una de las Fintech líderes en el país, brinda este servicio de forma totalmente digital y segura, convirtiéndose en un socio clave para impulsar el crecimiento y la estabilidad de las MYPES.

Beneficios de realizar factoring con Prestamype

Dinero al instante : Olvídate de esperar semanas o meses para cobrar. Con tu solicitud aprobada, puedes recibir el adelanto en tu cuenta incluso el mismo día.

: Olvídate de esperar semanas o meses para cobrar. Con tu solicitud aprobada, puedes recibir el adelanto en tu cuenta incluso el mismo día. Sin deudas de por medio : El factoring no es un préstamo, es un adelanto de tus facturas. No generas obligaciones financieras, ya que la evaluación se centra en tu cliente.

: El factoring no es un préstamo, es un adelanto de tus facturas. No generas obligaciones financieras, ya que la evaluación se centra en tu cliente. Mejores condiciones para tu negocio : Accede a tasas competitivas que te permiten tener liquidez sin afectar la rentabilidad de tu empresa.

: Accede a tasas competitivas que te permiten tener liquidez sin afectar la rentabilidad de tu empresa. 100% digital y seguro: Realiza todo el proceso en línea, de manera rápida y confiable, con el respaldo de CAVALI. Solo regístrate, sube tus facturas y recibe tu dinero.

Simula el adelanto de tus facturas por cobrar en la web de factoring Prestamype.

Requisitos para realizar factoring con Prestamype

Para poder realizar factoring con Prestamype, la Fintech más grande de Perú, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una empresa con RUC activo

Contar con una factura por cobrar a una empresa

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento

Copia del DNI del Representante Legal

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días)

Contrato firmado por el Representante Legal

Archivo XML de las facturas a ceder

Calcula en segundos cuánto dinero puedes obtener adelantando tus facturas con Prestamype.

