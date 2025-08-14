¿Cómo una empresa puede conseguir capital sin endeudarse?

Para muchas empresas, la falta de liquidez puede convertirse en un freno para crecer, cumplir con pagos urgentes o aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Y aunque la solución más común suele ser pedir un préstamo, no siempre es la opción más conveniente, sobre todo si se busca evitar el endeudamiento y los intereses que este implica.

Aquí es donde entra en juego el factoring: una alternativa ágil y estratégica que permite transformar las facturas por cobrar en capital inmediato. Sin trámites complicados ni largos tiempos de espera, las empresas pueden obtener el dinero que necesitan en cuestión de horas, manteniendo su flujo de caja saludable y sin asumir nuevas obligaciones financieras.

¿Qué es factoring y cómo funciona?

El factoring opera de la siguiente manera: tu empresa emite una factura a crédito por una venta, pero en vez de esperar semanas o meses para cobrarla, recurres a una entidad de factoring como Prestamype. Esta te adelanta hasta el 99% del valor de la factura en pocas horas. A cambio, cobra una comisión y asume la espera del pago por parte de tu cliente. Así, obtienes capital inmediato sin contraer deudas ni poner en riesgo la salud financiera de tu negocio.

Prestamype se ha consolidado como una de las alternativas más seguras y reconocidas en el mercado de factoring. Esta Fintech peruana está registrada en CAVALI y forma parte del “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General”, de acuerdo con el Oficio SBS N.° 19585-2020.

Durante 2024, la empresa destacó como un protagonista relevante en el sector, alcanzando el sexto lugar a nivel nacional en volumen de facturas negociadas. Según el Ministerio de la Producción, movilizó alrededor de S/ 323 millones, logrando una participación del 3%. Este avance fue notable, ya que entre abril y diciembre pasó del décimo al sexto puesto en el ranking nacional, demostrando un crecimiento sólido y sostenido.

Beneficios del factoring de Prestamype

Capital inmediato : Di adiós a las esperas de 30, 60 o 90 días. Con tu solicitud aprobada, el dinero puede estar en tu cuenta el mismo día.

: Di adiós a las esperas de 30, 60 o 90 días. Con tu solicitud aprobada, el dinero puede estar en tu cuenta el mismo día. Sin endeudarte : El factoring no es un crédito; adelantas el cobro de tus facturas sin generar obligaciones financieras. La evaluación se enfoca en tu cliente, no en tu empresa.

: El no es un crédito; adelantas el cobro de tus facturas sin generar obligaciones financieras. La evaluación se enfoca en tu cliente, no en tu empresa. Condiciones competitivas : Prestamype te brinda tasas atractivas para que obtengas liquidez sin comprometer tus márgenes.

: te brinda tasas atractivas para que obtengas liquidez sin comprometer tus márgenes. Ágil, digital y confiable: Gestiona todo 100% online y con el respaldo de CAVALI. Solo crea tu cuenta, sube tus facturas y listo.

Ingresa a la web de factoring de Prestamype y simula cuánto podrías adelantar por tus facturas por cobrar.

[PUBLIRREPORTAJE]