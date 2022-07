Fiscal de la Nación reactiva caso contra Pedro Castillo por ascensos en Fuerzas Armadas

El intento del presidente Pedro Castillo de promover el ascenso de grado de oficiales allegados a su entorno, al margen del proceso de evaluación de las Fuerzas Armadas, será investigado por disposición de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El martes 4 de enero de este año, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, resolvió dejar en suspenso la investigación que inició contra Castillo y otros por el presunto delito de tráfico de influencias, en relación con su intromisión en el proceso de ascensos de oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con Ávalos, congeló la investigación fiscal hasta que Pedro Castillo concluya con su mandato, en aplicación de lo señalado por la Constitución, que prescribe que un jefe del Estado en ejercicio solo puede ser acusado si enfrenta un caso por traición a la patria, por disolver el Congreso o impedir las elecciones presidenciales, congresales, regionales o municipales.

Sin embargo, la fiscal de la Nación, 13 días después de asumir el cargo, discrepó de la decisión de su antecesora y dispuso reactivar la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias contra Pedro Castillo, en condición de autor.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ordenó iniciar investigación preliminar contra el jefe del Estado y lo citó para el jueves 4 de agosto. También convocó para el 18 de julio a la lobista Karelim López, para el 19 del mismo mes al empresario Zamir Villaverde y al exsecretario presidencial Bruno Pacheco para el 3 de agosto.

Primeras citaciones

Han sido incluidos otros 6 oficiales del Ejército, entre ellos el ex comandante general del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez.

Fue precisamente el general Vizcarra quien al enterarse por el diario oficial El Peruano, el miércoles 3 de noviembre del 2021, de que había relevado del cargo y pasado al retiro, hizo pública la intromisión del presidente Castillo y de su exsecretario Pacheco en el proceso de ascensos.

Para entonces, La República había publicado reportajes sobre los intentos de allegados del Gobierno de promover el ascenso de grado de algunos oficiales al margen del proceso.

Ex comandante general EP José Vizcarra Álvarez. Foto: difusión

El 23 de octubre del 2021, el diario oficial El Peruano divulgó las resoluciones supremas firmadas por el mandatario Pedro Castillo y el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, dando cuenta de los ascensos a los grados superiores en las Fuerzas Armadas.

Trece días después, el miércoles de 3 noviembre del 2021, el presidente Castillo, sorpresivamente, destituyó al general José Vizcarra. Y este, el lunes 8 de noviembre, en una entrevista con Radioprogramas, afirmó que fue desaforado por negarse al pedido del jefe del Estado de incluir en la lista de ascensos a oficiales recomendados. Entre ellos, oficiales conocidos en la propia institución castrense como ‘Los Chotanos’: el coronel EP Ciro Bocanegra Loayza y el comandante EP Víctor Torres Quispe.

El primero, hijo de un amigo del jefe del Estado, que en setiembre del 2021 fue convocado para trabajar en Palacio de Gobierno, y el segundo era piloto del helicóptero presidencial.

Vizcarra luego entregó a la Fiscalía de la Nación copia del chat por WhatsApp que intercambió con el presidente Castillo, que demostraba que, efectivamente, le consultó sobre los oficiales Ciro Bocanegra y Víctor Torres.

Coronel EP Ciro Bocanegra Loayza y comandante EP Víctor Torres Quispe. Foto: composición/ difusión

El 28 de diciembre, interrogado por el fiscal adjunto supremo adjunto Ramiro Gonzáles, Pedro Castillo negó haber intercedido a favor de los oficiales, y luego dijo no recordar que habló en privado con el general Vizcarra sobre el tema. Pocos días después, el 4 de diciembre del 2021, la entonces fiscal de la Nación decidió suspender la investigación.

Entrevistado por La República, el ex comandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez saludó el mandato de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y ratificó su testimonio sobre la interferencia de Pedro Castillo en el proceso de ascensos.

Presiones desde Palacio

“Cuando se comenzó a investigar el caso, entregué toda la información a la fiscal. Es saludable la decisión de la fiscal de la Nación en reanudar la investigación porque considero que deben profundizarse los hechos”, señaló el general Vizcarra.

“Aunque todavía no he sido notificado, estaré a disposición para responder las preguntas que sean necesarias”, dijo el general Vizcarra.

El ex comandante general José Vizcarra también proporcionó a las autoridades copias de los chats por WhatsApp con el exministro de Defensa Walter Ayala.

En el diálogo quedaba en evidencia que Vizcarra había sido relevado porque no aceptó el pedido del jefe del Estado para ascender a sus allegados.

El 7 de noviembre, 4 días después que le dieran de baja, Vizcarra reclamó a Ayala por haberlo pasado al retiro sin avisarle, un protocolo de obligatorio cumplimiento.

“Señor ministro, usted me convocó cuando ya habían pasado más de 8 horas de la publicación de El Peruano (sobre la destitución). Lo tengo registrado. Y tengo todos los mensajes del ayudante (el secretario de la presidencia) del presidente Castillo del pedido de ascenso. Está usted mintiendo”, escribió Vizcarra a Ayala.

El exministro de Defensa cuestionó la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque, según su argumento, no existe sustento para reactivar el caso.

“Con referente al caso, ya se vencieron los plazos, y fue el 9 de julio de este año. No hay argumento para una ampliación de investigación”, señaló el exministro Ayala.

“Voy a presentar una tutela de derecho por el vencimiento de plazo. No hay justificación y veo que el Ministerio Público está abusando de sus facultades”, indicó.

Respecto a las imputaciones del general José Vizcarra, y al contenido de los mensajes por WhatsApp que lo involucrarían, Walter Ayala persistió en que el caso carecía de pruebas.

“Le puede decir de primera mano que no hay evidencia de que yo haya solicitado ascensos para dichos oficiales del Ejército porque no los conocía”, afirmó Walter Ayala.

Exministro de Defensa Walter Ayala. Foto: difusión

En el relato del general Vizcarra aparece el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien, por encargo de Pedro Castillo, insistió en el ascenso de los recomendados del jefe del Estado.

“Ahí sí me indignó. Voy a dar de cuenta de que no lo he escuchado. Le pido, nuevamente, hablar con el presidente”, le dijo el general Vizcarra a Bruno Pacheco.

Para tratar de cambiar la lista de ascensos e incluir a sus recomendados, Castillo retrasó la publicación oficial creando una injustificable situación de incertidumbre en las Fuerzas Armadas.

Testigo. Bruno Pacheco promovió la interferencia en los ascensos militares. Foto: difusión

Quiénes son los citados por el caso de los ascensos

Los oficiales del Ejército citados son el ex comandante general José Vizcarra Álvarez y el coronel EP Ciro Bocanegra Loayza, para quien el presidente Castillo buscaba el ascenso.

En la lista figuran el coronel EP Carlos Sánchez Cahuancama, asignado a la primera dama Lilia Paredes y el comandante EP Víctor Torres Quispe, quien era piloto del helicóptero que con frecuencia se desplazaba el presidente Castillo.

Otro oficial es el coronel Youri Hurtado Llanos, quien ofició como edecán del exministro de Defensa Walter Ayala.

Coronel EP Carlos Sánchez Cahuancama y coronel EP Youri Hurtado Llanos. Foto: composición/ difusiión

Bruno Pacheco está incluido en la relación de citados, así como Zamir Villaverde y Karelim López, quienes han declarado haber tenido conocimiento de las presiones del jefe del Estado para ascender a sus allegados.

Datos

En público. El general José Vizcarra Álvarez en entrevista con Radioprogramas, el 8 de noviembre del 2021, mencionó que el mandatario Pedro Castillo y el exsecretario Bruno Castillo pidieron ascensos para sus recomendados.

Ratificación. El general Vizcarra indicó a RPP que cuando cuestionó el pedido de Bruno Pacheco, este le respondió: “El presidente tiene que escoger a su gente”, en alusión a sus recomendados.