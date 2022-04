Pedro Castillo EN VIVO: “Le corresponde al Congreso ver que se asuma el clamor del pueblo”

Karelim López ratificó acusación contra Pedro Castillo

La empresaria Karelim López se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para reafirmarse en acusar al presidente de manejar una organización criminal integrada por sus sobrinos y por el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas. Versión que, asegura, está siendo ratificada por un nuevo aspirante a colaborador eficaz.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) y la maneja con su exministro (Juan Silva), y obviamente de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice, que me han pagado. Y él, que maneja a la CIA y a la DEA como dicen sus sobrinos, puede ver que a mí nadie me ha pagado. Me ratifico en decir que él es el cabecilla y quien da las órdenes. Sus sobrinos no le llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, expresó Karelim López a los miembros de la Comisión de Fiscalización.

Lee la nota completa.