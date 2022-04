Karelim López ratificó acusación contra el presidente Pedro Castillo

La empresaria Karelim López se presentó ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que investiga las irregularidades en el Gobierno del presidente Pedro Castillo, para reafirmarse en acusar al presidente de manejar una organización criminal integrada por sus sobrinos y por el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas. Versión que, asegura, está siendo ratificada por un nuevo aspirante a colaborador eficaz.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel, preguntó a López si se ratificaba en su acusación contra el presidente de la República de favorecerse económicamente de las obras públicas y que para esto su presunta organización habría empezado a actuar en el pasaje Sarratea 179, del distrito de Breña, y luego en Palacio de Gobierno. La respuesta de López fue afirmativa.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) y la maneja con su exministro (Juan Silva), y obviamente de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice, que me han pagado. Y él, que maneja a la CIA y a la DEA como dicen sus sobrinos, puede ver que a mí nadie me ha pagado. Me ratifico en decir que él es el cabecilla y quien da las órdenes. Sus sobrinos no le llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, expresó Karelim López a los miembros de la Comisión de Fiscalización.

Acompañada de su abogado César Nakazaki, López aseguró que sus declaraciones ante el Congreso y la Fiscalía las daba por voluntad propia pese al peligro que enfrenta su familia y las amenazas que ha recibido.

Exministro Juan Francisco Silva Villegas también fue sindicado por Karelim López de ser parte de organización criminal. Foto: Carlos Contreras/LR.

López relató que fue su amigo Bruno Pacheco quien en su desesperación le contó todo lo que sabía de la presunta mafia instalada en el MTC y que ella se animó a contar.

“Yo estas cosas las supe a raíz de una conversación, de ver a un amigo llorar desesperado porque no sabía qué hacer. Él no era parte de eso, ese amigo que tenía miedo, que no sabía cómo denunciar se llama Bruno Pacheco. Él ha estado en una posición de lealtad (con Castillo), yo no, a mí no me une vínculo con él”, expresó López.

En su declaración, López aseguró que nunca ha llamado al presidente Pedro Castillo, ya que no necesitaba hablar con él, pues era amiga de Pacheco, pero que sí recibió una llamada suya el 19 de noviembre pasado, desde el teléfono celular 929851100, cuando estaban realizando un allanamiento en Palacio de Gobierno, y que lo hizo para pedirle que calmara a Bruno Pacheco.

Asimismo, la empresaria relató que, en noviembre del 2021, el premier Aníbal Torres, quien entonces era ministro de Justicia, intimidó a Bruno Pacheco para que se quede callado y que hasta trató de persuadirlo para que saliera del país, propuesta a la que él se negó.

“El premier quería que él se vaya, que abandone el país. Yo lo acompañé a esa reunión, también fue parte el ministro (Walter) Ayala. Le pedía a Bruno que se vaya para que no hable. En el momento de la reunión era ministro de Justicia. Obvio que se ganó los bonos para ser premier, ¿no? Porque silenció a Bruno, porque lo callaron”, declaró ante el Congreso.

También acusó a Aníbal Torres de ser quien promovió la salida del exprocurador Daniel Soria Luján, quien denunció irregularidades en el contrato del puente Tarata III, con la finalidad de dar tranquilidad al exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

“Esas fueron una de sus promesas (retirar del cargo de procurador a Daniel Soria) para que Bruno se tranquilizara y no pensara que esto iba a ser un tema tan grande como se hizo. Él dijo que iba a sacar al procurador, que iba a calmar las cosas, que iban a manejarlas”, indicó a la comisión.

Señalado. López ratificó sus dichos sobre Pedro Castillo. Foto: difusión

López entrega datos sobre ‘Los Niños’

La Comisión de Fiscalización también interrogó a López por el grupo de congresistas de Acción Popular apodados ‘Los Niños’, quienes apoyaban al presidente Castillo a cambio de contratos de empresas chinas con el MTC.

Por un momento se pasó a sesión reservada para que López diera al Congreso información y un listado con los nombres de los congresistas de AP de ese grupo.

También presentó una relación de los empresarios que fueron beneficiados por el Gobierno luego de reunirse con el presidente en la casa de Sarratea.