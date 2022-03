Pedro Castillo EN VIVO: Congreso buscará admitir nuevo proceso de vacancia contra el mandatario

El presidente de la República, Pedro Castillo, asumió el cargo el pasado 28 de julio de 2021. En sus más de 7 meses de gestión, este lunes 14 de marzo el Congreso buscará admitir otro proceso de vacancia contra el mandatario, luego de que el Parlamento otorgara la investidura a su cuarto gabinete ministerial, liderado por Aníbal Torres.

En el aspecto económico, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que la balanza comercial registró en enero del 2022 un superávit mensual de US$ 1.030 millones y, acumulado 12 meses, uno de US$ 14,7 mil millones. De esta manera las exportaciones sumaron US$ 5.269 millones en enero, superiores en 16,2% (US$ 734 millones) a ese mismo mes en 2021 como reflejo de los altos precios de los metales y la recuperación de la referida actividad.

Por otro lado, pese a que los casos de COVID-19 en el Perú han disminuido, César Munayco, director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública e investigador del CDC-Minsa, indicó que una de las estrategias para aplazar posibles olas de contagio es aumentar el porcentaje de vacunación, tanto de tercera dosis para los mayores de 18 que aún están rezagados, como para los menores de edad que, en su mayoría, están próximos a retornar a clases.

Por ello, el bajo porcentaje de la ciudadanía para inmunizarse con su tercera dosis (33%) y la poca vacunación en niños, además de la flexibilización de medidas de bioseguridad, podrían causar un repunte de casos en el futuro.

Últimas noticias de Pedro Castillo hoy domingo 13 de marzo de 2022

En Vivo: Últimas noticias de Pedro Castillo 08:00 Junta de Portavoces evaluará este lunes pedido del presidente Pedro Castillo Este lunes 14 de marzo la Junta de Portavoces sesionará con el objetivo de evaluar el pedido del presidente Pedro Castillo para asistir al Congreso a dar un mensaje. Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, detalló que solicitó que el pleno del parlamento reciba al mandatario este martes 15 de marzo a las 9.00 a. m. 07:53 Pleno del Congreso sesionará este lunes 14 de marzo El pleno del Congreso sesionará este lunes 14 de marzo a partir de las 9.00 a. m. donde verán temas pendientes de agenda y la admisión del pedido de vacancia presidencial

¿Quiénes conforman el gabinete de Pedro Castillo actualmente?