El empresario y exasesor de Ollanta Humala, Martín Belaunde Lossio, reapareció en el juicio contra el expresidente y comunicó que se ha convertido en colaborador eficaz en el caso de presuntos aportes irregulares durante la campaña presidencial del 2006 y 2011. Además, aseguró que creó la empresa Todo Graph a pedido de la ex primera dama, Nadie Heredia. "Solo presté mi nombre. La idea era generar ingresos para Nadine", dijo.

"Esta es una empresa que yo creo a pedido de la señora Nadine Heredia. Ella necesitaba justificar los ingresos que tendría luego de la campaña del 2006. No solo justificar, sino generar ingresos porque iba a ser muy difícil reinsertase en el rubro laboral porque fue una campaña muy dura", explicó.

De acuerdo con Belaunde Lossio, la empresa Todo Graph tendría por objetivo distribuir papelería a los partidos políticos en las Elecciones Regionales y Municipales que venían. "Le explico que podría brindar servicios de imprenta como volantes, afiches y demás. Ella estuvo de acuerdo y me pide que le mande un presupuesto", mencionó.

El presupuesto para la creación de la empresa fue de 51 mil dólares. Según Martín Belaunde, él figuró como accionista y coloco al abogado Jorge Chang como persona de confianza. "La creamos con un capital de S/126 mil en bienes, los cuales compraron con el monto que nos entregó la señora (Nadine Heredia). La imprento comenzó a producir en octubre del 2006", precisó.

A inicios de noviembre, Heredia le solicitó transferir la empresa a nombre de otras personas. Exactamente a Santiago Gastañadui (las acciones de Martín Belaunde) y a Maribel Vela Arévalo (las acciones de Jorge Chang).

Belaunde Lossio explicó cómo se "camuflaron" los aportes irregulares

Además, según Belaunde, ese no fue el único pedido que le hizo la ex primera dama. Después de la campaña del 2006, necesitaban declarar ante la ONPE el origen de los aportes a su campaña, pro lo que se crearon aportantes falsos. "Lo hice a pedido de la señora Nadine Heredia que me pidió conseguir nombres de personas para que el partido pudiese justificar ante la ONPE los recurso que habían entrado sin bancarizar. Los nombres que yo conseguí fueron varios. Entre ellos se encuentra mi padre, un amigo Marco Tengan, Diego Vera Tudela, Luis Miguel Ramirez y otros nombre que no recuerdo", indicó.

Aparte de ello, el empresario confesó otra de las "ayudas" que brindó a Heredia. De acuerdo con su declaración, en el año 2006, la ex primera dama le comunica que quería pedir un crédito hipotecario, por lo que necesitaba reportar ingresos. "La señora Nadine Heredia me cuenta que se va a comprar una propiedad y que necesitaba una justificación de ingresos para acceder a un crédito hipotecario y me pide si podemos hacer un contrato ficticio con una de mis empresas. Creamos un contrato, con mi empresa Centros Capilares, para que ella lo pueda firmar. Fue de 30 mil dólares por una supuesta asesoría", refirió.