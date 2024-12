El martes por la tarde, La República pudo conocer que entre el personal de la bancada de Renovación Popular compartieron una invitación sobre una cena de confraternidad que se iba a realizar este miércoles a las 8 de la noche que muestra que a los trabajadores de este grupo parlamentario que estuvieron interesados en participar les pidieron un pago a cambio.

"Señores congresistas y colaboradores: quedan cordialmente invitados a la cena de confraternidad donde compartiremos un momento de unión y paz al lado de nuestro querido presidente Rafael López Aliaga", dice la invitación que circuló por WhatsApp.

La invitación mencionó que los trabajadores de la bancada - asesores, técnicos y auxiliares - podían participar de manera voluntaria mediante un depósito de Yape a un número celular.

"Incluso ponen el número celular para yapear el monto, según corresponda. Dice participación voluntaria, pero están llamando o enviando para confirmar la asistencia previo pago", contó un trabajador de este grupo parlamentario.

El número que figuraba para realizar el pago de Yape, agregó el trabajador, corresponde al de la jefa de prensa de la bancada de Renovación Popular, Carol Villavicencio.

La invitación. Por razones de seguridad, se oculta el número telefónico.

Este diario se comunicó con la asesora de prensa Carol Villavicencio. "Todos (los congresistas) están en la actividad legislativa. No entiendo el interés noticioso. No podría comentarte nada", respondió.

También se buscó preguntarle sobre su número telefónico que figura como el destino de los pagos de Yape. Sin embargo, al cierre de esta nota, no volvió a responder las llamadas telefónicas.

Por la noche del martes, un chat del grupo de WhatsApp de trabajadores de esta bancada permite ver una nueva invitación con la confirmación del restaurante donde iba a ser el encuentro. La imagen había cambiado y no se hacía mención a los pagos que debían realizar los trabajadores asistentes.

Respuesta del vocero de Renovación Popular

Este miércoles trascendió que la cena se canceló. Este diario abordó al vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, para consultarle sobre la invitación a los trabajadores y los pagos que debieron realizar quienes se animaron a participar.

"Era una propuesta, pero finalmente no se va a realizar con ningún trabajador. Aparte usted sabe que en los restaurantes no es que regalen comida y uno cuando va a un restaurante paga lo que consume y para ese tipo de circunstancias como tú vez, tampoco es que contemos con congresistas presentes. De tal manera que incluso la propia camaradería de la organización de esta cena simplemente no se va a realizar", manifestó el portavoz de Renovación Popular.

También fue consultado si sabía el monto que se solicitaba a los trabajadores que se animaron a asistir a la cena.

"Específicamente no, pero era un monto apropiado para lo que en ese momento se iba a realizar. Yo no veo ningún tipo de problema (...). Si es que se solicitó en su momento ha sido completamente voluntario. Nadie está obligado a asistir", respondió.

"¿Cuál es la controversia? Si no lo ve viable, no participa. No se están utilizando recursos públicos, no se está obligando a nadie", agregó.

"Una cena de confraternidad, uno tiene que aportar. Ni modo que uno vaya y le den gratis la comida", finalizó el congresista.