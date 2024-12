Exrecluso es asesor principal de la congresista de Renovación Popular Cheryl Trigozo

Congresista de Renovación Popular no brindó detalles sobre su asesor. Foto: composición LR

Carlo Magno Pasquel Cárdenas, quien a finales de los 80 fue vinculado a presuntos actos terroristas, actualmente trabaja como asesor principal de la congresista de Renovación Popular Cheryl Trigozo y percibe una remuneración mensual de S/17 000, según señaló un reportaje de Panorama.

De acuerdo con el referido programa, a fines de los 80, Pasquel Cárdenas fue detenido por atentar con bomba molotov contra un local de partido democrático. Una vez capturado, indicó que simpatizaba con el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, habiendo concurrido a las Escuelas Movimiento Juvenil que efectúa sus actividades en diversas aulas de la Universidad Mayor de San Marcos.

Debido a esto, estuvo detenido durante dos años en prisión mientras lo investigaban. Tras ese tiempo fue absuelto. Ya en libertad, y libre de todo cargo, funciones en el sector público.

En ese marco, empezó a trabajar como asesor principal de la congresista Trigozo sin mencionar su proceso por presunto simpatizante de Sendero Luminoso en su declaración ante el Congreso.

Al ser consultada por ello, la legisladora aseguró que no tenía conocimiento de ello y que contrató a Pasquel Cárdenas porque era "amigo" de su familia.

"(¿Cómo es que usted contrata al señor Carlo Magno Pasquel?) Bueno lo conozco desde muchos años atrás… solo sé que es amigo de mi familia y ya pues esta trabajando aquí", declaró a Panorama.

"(¿Es su asesor principal?) Sí, claro. (¿No se indigna por este tema?, es un tema grave) No puedo indignarme reina", agregó.

Asimismo, indicó que no logró comunicarse con su asesor. "(¿Ya pudo contactarse con su asesor?) No lo veo, de seguro esta acá, esta en un pueblito político lejano. Si en caso lo fuera es su pasado no lo puedo juzgar. Usted tampoco puede juzgar a nadie, todos tenemos derecho de reivindicarnos", precisó.

Cheryl Trigoso y su camino al Congreso

A inicios del 2021, tras una ardua campaña política, la intérprete logró obtener un curul en el Congreso, junto a otros tres candidatos quienes también consiguieron dicha victoria por la misma región. Entre ellos están: Lucinda Vásquez Vela (Perú Libre), Luis Arturo Alegría García (Fuerza Popular) y Karol Ivett Paredes Fonseca (Acción Popular).

Trigoso agradeció, mediante sus redes sociales, a todos aquellos que le habían dado su respaldo durante esta incansable campaña y acompañarla en su nueva vida política.

“Los llevo en mi corazón. Expreso mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, que hasta el último día de esta gran fiesta democrática electoral me dan su respaldo incondicional y cada hora van sumándose más”, escribió en su publicación de Facebook.

Asimismo, prometió que no defraudará a todos los que confíen en ella y será una digna representante de su región.