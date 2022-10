Guido Bellido negó que haya sido retenido por dirigentes de Chumbivilcas: “A nadie han tomado de rehén”

Guido Bellido, congresista de Perú Libre, negó que junto a su correligionario Luis Aragón (Acción Popular) y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hayan sido retenidos por los dirigentes de Chumbivilcas durante la noche del último martes.

Desde Cusco, el parlamentario explicó que se quedaron buscando hasta tarde una solución para la exigencia de los dirigentes, quienes bloquearon el corredor minero como medida de protesta, a fin de que se concreten 17 proyectos de saneamiento y educación que vienen reclamando al Ejecutivo.

“Lo que ha sucedido es que los titulares de esta mesa técnica, que son ministros y viceministros, no se han constituido en la zona; sino que han ido funcionarios de mando medio y lamentablemente no tenían capacidad de decisión. Por tanto, la población, en un momento determinado, dijo que no podíamos salir sin tener una solución”, detalló a los medios.

PUEDES VER: Dirigente de Chumbivilcas niega que se haya retenido a los congresista Bellido y Aragón

“Eso es lo que ha habido. A nadie han tomado de rehén. Siempre hay unas personas que no levantan bien la información y perjudica. ¿Cómo podíamos abandonar a nuestros hermanos sin tener una salida o solución a su problema? Más bien, teníamos que estar hasta las últimas consecuencias”, detalló Bellido Ugarte.

En otro momento, el congresista perulibrista indicó que durante la tarde de este miércoles 26 se reunirá con miembros del Ejecutivo para dialogar sobre las demandas de los dirigentes de Chumbivilcas.