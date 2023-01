Richard Hancco sobre protestas en Puno: “Cuando más terruquean, la gente sale más”

René Gastelumendi y Clara Elvira Ospina conversaron con Richard Hancco, gobernador regional de Puno, acerca de la situación que se está viviendo en dicha región, en el marco del incremento de las protestas.

“En Puno hay un sector importante que pide asamblea constituyente, la restitución de Pedro Castillo, el cierre del Congreso y muchas otras cosas. Y yo, como gobernador, tengo que reducir eso para algo que sea factible, que sería la renuncia de Dina Boluarte”, aseveró.

Además, comentó que lo que moviliza a los ciudadanos a protestar es el “terruqueo”.

“¿Quién lleva a la calle a la gente? El terruqueo, el decir que Evo Morales es quien hace las movilizaciones (...) Molesta eso. ‘Narcotráfico financia las movilizaciones’, eso saca a las calles la gente. Esto no quiere entender este Gobierno. Cuando más terruquean, la gente sale más. No estamos tratando con un grupo de delincuentes, sino con gente que tiene un ideal. Y ese ideal no se combate con bala ni cárceles porque, si hay muertos, se vuelven mártires y esos mártires van a ser motivos de lucha cada vez que haya algún problema”, sentenció.

Asimismo, declaró que “hay dos extremos que le han hecho mucho daño al país” y que ninguno quiere ceder.