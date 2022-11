Hildebrandt sobre Castillo: “Quiere el abismo, le encanta el precipicio, lo llama la incertidumbre”

En la nueva edición de su podcast, César Hildebrandt criticó al presidente de la República, Pedro Castillo, sobre su decisión de designar a Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros. Al respecto, sostuvo que perdió la oportunidad de elegir a alguien que pueda tener un diálogo con el Congreso.

“ Castillo tenía la gran oportunidad después de que el señor Aníbal Torres decidiera largarse y así optar por alguien más calificado (…). Alguien que resuelva cosas, alguien quien transite puentes, alguien con quien se entienda este Congreso repulsivo y hostil”, comentó el periodista.

“Pero Castillo pierde todas las oportunidades que el destino le da. Deshecha la posibilidad de mejorar, deshecha todo aquello que pueda convertir su gobierno en algo viable. Él quiere el abismo, le encanta el precipicio, lo llama la incertidumbre. Entonces elige a Betssy Chávez ”, agregó.

En ese sentido, el periodista sostuvo que la titular de la PCM no ha hecho nada por las carteras que lideró (Cultura y Trabajo) y que “solo ha confrontado” y que tiene “ese tono resentido, infame, canallesco”.

“Nombrar a Betssy Chávez es una provocación absoluta. Es decir, me zurro en todo, voy a seguir en lo mismo, pero todavía con mucho mayor arrojo, audacia. El resultado va a ser algo que yo ya me estoy imaginando. Nombrar a Betssy Chávez es decir ‘me rio de la crisis, para mí no es crisis, sino confrontar ’”, manifestó en su podcast Hildebrandt en sus trece.

En otro momento, el periodista se refirió al puesto de Aníbal Torres como asesor del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.