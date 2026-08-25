Ollanta Humala no descarta volver a la política: "No tengo límites en lo que quiera hacer"
En conferencia de prensa, Humala anunció su intención de demandar al Estado peruano por los perjuicios sufridos durante el proceso del caso Lava Jato.
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El expresidente Ollanta Humala señaló que no descarta un regreso a la política. En una conferencia de prensa hecha para la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP), el exmandatario consideró que todavía tiene tiempo para decidir sobre sus nuevos proyectos.
"Me considero todavía joven, no relativamente joven. Así que siento que todavía no tengo límites en lo que quiera hacer", indicó. A pesar de ello, Humala señaló que su prioridad es cerrar sus temas legales y reunificar a su familia. Como se sabe, Nadine Heredia —ex primera dama y también sentenciada en su momento por lavado de activos— se encuentra asilada en Brasil junto a su menor hijo.
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Además, Humala aseguró que demandará al Estado peruano al considerar que se cometieron perjuicios en su contra durante el proceso que se le abrió por el caso Lava Jato.
"No es posible aceptar que la resolución del TC es una ley de amnistía, que nos archivó el caso y todo terminó ahí, porque para mucha gente en el país y en el extranjero puede creer que efectivamente esta la acusación era legítima. Creo que una demanda al Estado es necesaria para reparar nuestro buen nombre"
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Crítica al Equipo Especial Lava Jato
El exmandatario fue bastante crítico con los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Humala se sumó a otros grupos políticos que también han sido bastante duros con este despliegue fiscal.
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"Me hacen recordar al grupo Colina, que fue creado para una finalidad que luego se pervirtió. Cada uno cometió sus asesinatos por encargo, unos con la pluma pervirtieron el código procesal penal y los otros con los fusiles y armas que le dio el Estado", indicó.
Humala aseguró que fue víctima de una ‘cacería hacia los políticos’ impulsada por los fiscales especiales: "El trato ha sido distinto para las empresas y directivos de Odebrecht, OAS y otras empresas. Los fiscales han sido desleales y traidores al país, ya que pervirtieron la función para la que fueron creados, que fue seguir las ramificaciones de Lava Jato en Perú, y se fueron a por los políticos para perseguir fama"