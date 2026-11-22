El viaje a China de la presidenta Keiko Fujimori para participar en la cumbre APEC y reunirse con el presidente Xi Jinping era de la mayor importancia para los intereses del Perú. Luego del alineamiento del Gobierno peruano a favor de los intereses de EE. UU. en la región, era necesario transmitirle al Gobierno chino que seguía siendo un socio del Perú.

En términos generales, el balance de la reunión con Xi Jinping y un grupo de empresarios chinos es positivo. El Perú ha mostrado su interés por profundizar la relación con China. Más allá de los temas comerciales y de inversión, y del apoyo que China ha ofrecido al Perú para hacer frente al Fenómeno del Niño, el Gobierno chino también hizo énfasis en la coordinación política a nivel multilateral y en la cooperación en cultura, educación, turismo, arqueología y salud. Incluso, Xi Jinping declaró que está dispuesto a trabajar con el Perú para elevar la asociación estratégica integral hacia un nivel más alto. Es evidente que la relación del Perú con el gigante asiático no es solamente económica, sino mucho más compleja.

Sin embargo, ¿cómo creen que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habrá visto el acercamiento de Fujimori a China? Asimismo, resulta extraño que el embajador de EE. UU. en el Perú, Bernie Navarro, no se haya expresado al respecto en redes sociales. Y es que, mientras Washington observa con recelo la consolidación del puerto de Chancay, la presidenta Fujimori destacó su importancia para el fortalecimiento de la relación entre el Perú y China.

No cabe duda de que el Perú debe aprovechar su vínculo con las dos potencias mundiales, pero, en un contexto de competencia hegemónica entre China y EE. UU., alinearse con ambos países es casi imposible. El multialineamiento que desarrolla la India en su relación con otras potencias es difícil de implementar por un país pequeño como el Perú.

Más bien, durante mucho tiempo, el Perú construyó con éxito cierto equilibrio en su vínculo con China y EE. UU. (el excanciller Elmer Schialer hablaba de «neutralidad activa»). Esta política exterior implicaba desarrollar relaciones sólidas con ambos países sin tener que alinearse con ninguna de las dos potencias, con el objetivo de mantener un margen de autonomía. Lamentablemente, al igual que lo sucedido en la reciente visita del canciller Carlos Espá a Rusia, parece que el Perú carece de una estrategia clara respecto a cómo construir nuestra relación con China y EE. UU. en tiempos tan difíciles a nivel global.