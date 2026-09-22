Corte Superior de Justicia de La Libertad obtiene el premio nacional "INNOVAJUST" otorgado por el MIMP

El reconocimiento se otorga por su enfoque integral en un caso de violencia estructural. Foto: difusión.

El reconocimiento se otorga por su enfoque integral en un caso de violencia estructural. Foto: difusión.

La Corte Superior de Justicia de La Libertad obtuvo un trascendental reconocimiento a nivel nacional al resultar ganadora en el Concurso INNOVAJUST: Premio a la Innovación, Justicia y Excelencia, certamen promovido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Entre un total de 33 postulaciones presentadas por diversas Cortes Superiores de Justicia del país, la propuesta de la institución liberationense fue una de las tres únicas experiencias galardonadas con el máximo distintivo: el "Premio a la Excelencia".

La postulación fue liderada por la Dra. Tania Bocanegra Risco, jueza del Juzgado de Violencia de la Provincia de Virú. La resolución galardonada destacó por su abordaje integral ante un contexto de violencia estructural y sistémica que afectaba a un adolescente con discapacidad. Mediante dicha resolución, se dictaron medidas de protección efectivas dirigidas a remover las barreras que vulneraban los derechos fundamentales del tutelado, garantizando su acceso efectivo a la educación, la salud y la justicia.

La premiación se llevará a cabo en Lima, destacando la trayectoria de Bocanegra. Foto: difusión.

El concurso INNOVAJUST tiene como propósito visibilizar y distinguir las prácticas jurisprudenciales e institucionales innovadoras que contribuyen de manera concreta al fortalecimiento y eficacia de las medidas de protección en favor de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar en el Perú.

Trayectoria y compromiso institucional

Este logro ratifica el compromiso de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con la correcta aplicación de los enfoques de género e interculturalidad. Asimismo, se suma a la trayectoria de la magistrada Tania Bocanegra Risco, quien en el año 2025 fue galardonada con el Premio Nacional de Buenas Prácticas en la emisión de Decisiones Judiciales con Enfoque de Género, certamen organizado por el Poder Judicial y la Universidad del Pacífico.

La ceremonia oficial de premiación y entrega del Diploma de Honor —otorgado por la Dirección General contra la Violencia de Género del MIMP— se programó para llevarse a cabo en las instalaciones del Centro de Altos Estudios (CAE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la ciudad de Lima.