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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

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Papa León XIV encabezará coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo con aforo para 15.000 personas

El obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, confirmó que el aforo estará limitado a 15,000 fieles. Se pide comprensión por las restricciones de capacidad ante la gran demanda de asistentes.

La ceremonia, con capacidad para 15.000 fieles, contará con la llegada de peregrinos de varias regiones del Perú y del extranjero, según informó el obispo Edinson Farfán.
La ceremonia, con capacidad para 15.000 fieles, contará con la llegada de peregrinos de varias regiones del Perú y del extranjero, según informó el obispo Edinson Farfán.Foto: composición LR
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La visita apostólica del papa León XIV a Chiclayo tendrá uno de sus momentos centrales el próximo 14 de noviembre, cuando el pontífice presida la coronación de la Santísima Virgen María Madre Inmaculada, patrona de la diócesis. La ceremonia se realizará en el atrio de la Catedral Santa María y contará con una capacidad aproximada para 15.000 fieles, según informó el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que se presentaron los avances de la organización y los detalles de las actividades previstas para la llegada del Santo Padre al norte del país. La cifra de asistentes responde a las disposiciones de las autoridades competentes y a las condiciones de seguridad del espacio destinado para la celebración religiosa.

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Obispo de Chiclayo pide comprensión ante aforo limitado para ceremonia papal

Ante el interés de miles de personas por participar en la ceremonia, monseñor Edinson Farfán solicitó comprensión a quienes no puedan acceder al recinto debido a las restricciones de capacidad. Asimismo, precisó que cualquier modificación o incremento del número de asistentes será informado por los canales correspondientes.

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El obispo también señaló que se espera la presencia de peregrinos provenientes de diferentes regiones del Perú y del extranjero. Durante su intervención, destacó el vínculo pastoral del pontífice con la diócesis de Chiclayo y explicó que su llegada representa un encuentro con una comunidad que conoce de cerca.

La organización de las actividades cuenta con la participación coordinada de autoridades civiles, militares y policiales, además de la Cancillería, instituciones eclesiásticas y voluntarios. Farfán agradeció el trabajo de estas entidades y pidió a los medios de comunicación contribuir con la difusión de información precisa para facilitar la planificación de los ciudadanos interesados en asistir.

Visita del papa León XIV a Chiclayo: conoce el cronograma de actividades del 14 de noviembre

La agenda del Santo Padre para el sábado 14 de noviembre comprende actividades en Chiclayo y la provincia cajamarquina de Santa Cruz. El recorrido comenzará con la ceremonia mariana en la Catedral de Santa María y continuará con un desplazamiento aéreo para cumplir con los compromisos religiosos programados en Succhabamba. Estos son los horarios previstos:

  • 08:00 horas: León XIV iniciará su jornada con la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada, en la Catedral de Santa María de Chiclayo.
  • 09:10 horas: el pontífice partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.
  • 09:50 horas: está prevista su llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
  • 11:00 horas: el Papa presidirá una celebración eucarística en la explanada de Santa Cruz, durante la cual pronunciará la homilía.
  • 13:15 horas: concluida esta actividad, emprenderá el viaje de retorno en helicóptero hacia Chiclayo.
  • 14:00 horas: su llegada está programada en la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 17:30 horas: la jornada continuará con un encuentro de oración por el cierre del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, que tendrá como escenario el santuario dedicado al santo.

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