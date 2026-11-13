El libro de Marta Torres, la mujer que conmovió al papa León XIV en Argentina, se agotó y ya preparan una reedición En su autobiografía de 114 páginas, Marta relata cómo superó una infancia marcada por el abandono y las dificultades de salud, encontrando en el Cottolengo un hogar lleno de amor y apoyo.

La historia de Marta Griselda Torres despertó un enorme interés después de su encuentro con el papa León XIV durante la visita del pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Argentina. La autobiografía que le entregó al Santo Padre se quedó sin ejemplares y la institución confirmó que trabaja en una nueva edición.

El anuncio fue difundido a través de las redes sociales del Cottolengo, que agradeció la respuesta del público y adelantó que informará cuándo volverá a estar disponible.

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¿Qué cuenta el libro de Marta Torres que recibió el papa León XIV?

La autobiografía titulada 'Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor' tiene 114 páginas y reúne los recuerdos de Marta, una mujer de 78 años oriunda de María Grande, Entre Ríos. En sus capítulos relata una infancia marcada por el abandono de su madre, sus dificultades de salud y los años que pasó buscando un lugar donde vivir.

Marta nació con discapacidad visual y parálisis cerebral, condiciones que afectaron su movilidad desde pequeña. Después de atravesar distintas instituciones, encontró en el Cottolengo un espacio de contención y afecto, al que describió como "un faro de luz que iluminó mi vida".

El encuentro de Marta Torres con el papa León XIV

El pasado lunes 9 de noviembre, Marta fue elegida para hablar en representación de los residentes del establecimiento durante la visita del Santo Padre a Claypole. Con el acompañamiento de su psicopedagoga, preparó un testimonio sobre su vida y le entregó un ejemplar de su autobiografía al pontífice, quien le regaló un rosario.

Durante el encuentro, recordó el abandono de su madre y explicó lo que significó encontrar un hogar en la institución católica. También expresó que escribió el libro para acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares y transmitirles que "no están solas" y que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas.