Madre de Dios: Uno de los 3 abatidos en La Pampa era licenciado de las FFAA

Joel Córdova, era licenciado de las FFAA y trabajó en Pataz.

Joel Córdova, era licenciado de las FFAA y trabajó en Pataz.

En La Pampa, las bandas criminales están expandiendo su estrategia de reclutamiento hacia licenciados de las fuerzas armadas para sofisticar sus operaciones, aprovechando su formación táctica, manejo de armas y disciplina operativa, y fortalecen así sus estructuras de delincuencia organizada.

Esto quedó demostrado al identificarse a una de las tres personas abatidas durante un enfrentamiento en el que murió también un policía en la zona de La Pampa (Madre de Dios). Joel Córdova Ríos (31) era un licenciado del Ejército que incluso prestó apoyo a las operaciones narcoterroristas del Frente Policial Vraem.

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Casado y padre de dos niños, antes de viajar a Madre de Dios, Córdova trabajó como miembro de seguridad en una mina formal de Pataz, según recordó Manuel Quispe Ruíz, su hermano materno.

"Retornó a Lima y presentó su currículum a una empresa de seguridad de Puerto Maldonado que estaba solicitando personal. De inmediato le enviaron su pasaje y viáticos", indicó. Manuel asegura que su hermano no pertenecía a ninguna organización criminal. "Tenía trabajando solo tres días para esa empresa", manifestó.

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Dice desconocer el nombre de la compañía que lo contrató. "Después de que falleció, hemos estado llamando a esa empresa, pero nadie responde", indica, mientras consuela a Rosa Ruíz, su infortunada madre.

LAS OTRAS VÍCTIMAS

El martes, una brigada de fuerzas especiales de la PNP ejecutó un operativo para atrapar a Edilson Fernández, alias 'Chili', y sus secuaces que se alistaban para realizar cobros de cupos.

La intervención policial terminó en un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de Los Guardianes de La Pampa, dejando a tres civiles fallecidos y un policía, también sin vida.

Aparte de Córdova Ríos murieron Renzo Francia Canchari (26) y Marco Manicuama Salas (27).

También dejó de existir el suboficial técnico de 1ra. PNP Joel Ríos Coquinche mientras que el suboficial de 3ra. PNP Jacson Nima Zeta, resultó gravemente herido.

PREOCUPACIÓN POR RECLUTAMIENTO

El reclutamiento de licenciados de las fuerzas armadas por parte de las bandas criminales ha generado una profunda preocupación en las autoridades.

Para el general en situación de retiro, Eduardo Pérez Rocha, las organizaciones delictivas buscan a licenciados y exmiembros del servicio militar debido a que ya cuentan con capacidades técnicas que abarcan el uso de armamento pesado, tácticas de asalto, inteligencia y estrategia de repliegue.

Esto, analiza, les evita pasar por un proceso de entrenamiento y permite utilizarlos de inmediato en roles de alta violencia.

Señala que muchos jóvenes se incorporan a la vida civil sin oportunidades de empleo estables o bien remunerados y las bandas los captan ofreciéndoles dinero rápido.

El general en situación de retiro, Gastón Rodríguez, confirmó por su parte que los mineros ilegales están reclutando activamente a licenciados de las fuerzas armadas para fortalecer su estructura criminal.

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"Estas personas con entrenamiento militar son contratadas tanto para formar parte de sus cuerpos de seguridad privada, protegiendo las operaciones ilegales en zonas remotas de la selva, como para actuar directamente como sicarios en la eliminación de rivales, autoridades o denunciantes", indicó.

A su juicio, esta táctica representa un grave problema de seguridad nacional, ya que exmilitares altamente capacitados aportan disciplina, conocimiento táctico y manejo de armamento a las redes de minería ilegal, incrementando la violencia y dificultad para las fuerzas del orden en regiones como Madre de Dios, Puno, Amazonas y La Libertad (Pataz).

TAMBIÉN PERSONAL EN ACTIVIDAD

En efecto, en julio fueron detenidos tres suboficiales del Ejército en actividad durante un operativo ejecutado en un campamento presuntamente vinculado a la minería ilegal dentro de la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios.

Las investigaciones establecieron que los efectivos integrarían un grupo armado que brindaba seguridad a las actividades de extracción ilegal de oro. Al momento de la intervención, dos se encontraban de vacaciones y uno figuraba con descanso médico.

Las diligencias fueron precedidas por labores de vigilancia aérea realizadas durante varios días mediante drones. El grupo habría estado liderado por Edinson Fernández, alias 'Chili'.

Entre los detenidos estaba A. G. N., suboficial de primera con 14 años de servicio e integrante de la Compañía Veterinaria 511 de Lima. Los registros institucionales del Ejército consignaban que el efectivo se encontraba de vacaciones cuando fue intervenido durante el operativo realizado en Madre de Dios.

También fue detenido E. C. C., quien acumulaba 14 años de servicio y prestaba funciones en la Quinta Brigada de Selva, en Tarapoto. También estaba de vacaciones.

El tercer militar intervenido fue F. P. C., suboficial de segunda con ocho años de servicio e integrante de la Brigada de Fuerzas Especiales.

Las autoridades también incautaron cuatro cacerinas abastecidas para fusiles AKM, municiones para fusiles AR-15, una carabina equipada con mira telescópica y trípode, además de ocho pistolas con sus respectivas cacerinas. Asimismo, decomisaron teléfonos celulares, documentos de identidad, credenciales institucionales y mercurio utilizado en el proceso de extracción ilegal de oro.