Es falso que Elon Musk haya señalado un presunto fraude electoral en el Perú, como lo afirma Rafael López Aliaga

Esta verificación fue elaborada por Miguel Pérez Leonardo en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Rafael López Aliaga compartió en sus redes sociales una publicación en la que afirmó que Elon Musk había declarado que se estaba produciendo un supuesto fraude electoral a gran escala en el Perú. Según el exalcalde de Lima, el empresario habría pronunciado estas palabras tras recibir la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos: “El fraude a gran escala toma tiempo. Pasó en EE. UU. en 2020 y ahora está pasando en Perú”.

Tuit de Rafael López Aliaga. Foto: X

Hallazgos de la verificación

El 8 de octubre de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó la Medalla Nacional de Ciencia al empresario Elon Musk durante una ceremonia realizada en Washington D. C. Esta distinción reconoce los aportes destacados al desarrollo científico y tecnológico, y en el caso de Musk estuvo relacionada con sus contribuciones en ingeniería y exploración espacial.

En ese contexto, para comprobar si lo afirmado por Rafael López Aliaga era cierto, se revisó el video completo de la ceremonia, en el que también fueron reconocidos otros referentes del sector tecnológico. Sin embargo, no se encontraron las declaraciones sobre un supuesto fraude electoral a gran escala en el Perú que el líder de Renovación Popular le atribuyó al multimillonario ni se registró que este realizara alguna intervención durante el evento.

Ceremonia de premiación. Foto: YouTube

Además, esta no es la primera vez que Rafael López Aliaga vincula a Elon Musk con un supuesto fraude electoral en el Perú. Durante las Elecciones Generales 2026, el entonces candidato presidencial compartió una publicación que atribuía al empresario tecnológico declaraciones sobre un supuesto fraude en la segunda vuelta. Sin embargo, Verificador de La República ya había difundido una verificación realizada por PerúCheck que desmintió esta afirmación, al comprobar que, si bien Musk había interactuado en la plataforma X, sus palabras fueron alteradas para hacer parecer que respaldaba la narrativa del supuesto fraude.

Nota de Verificador de La República. Foto: Verificador de La República

La interacción que dio origen a esta interpretación ocurrió cuando el empresario respondió a una publicación de End Wokeness, una cuenta estadounidense dedicada a la crítica política e institucional. En dicho mensaje, End Wokeness mencionó directamente al Perú con la siguiente frase: “Peru was able to hand-count over 90% of its 27 million ballots last night” (“El Perú fue capaz de contar a mano más del 90 % de sus 27 millones de votos anoche”). Ante esta publicación, Musk respondió: “Eso se debe a que el fraude a gran escala toma tiempo”, destacando la rapidez del conteo de votos en el Perú y no denunciaba un supuesto fraude electoral en el país.

Tuit original de Elon Musk. Foto: X

Por ello, la amplia difusión de este malentendido en las redes sociales peruanas facilitó que diversos usuarios, entre ellos Rafael López Aliaga, retomaran la frase de Elon Musk en dos ocasiones. La primera ocurrió durante las Elecciones Generales 2026, cuando se interpretó su respuesta a un tuit como una denuncia de fraude electoral en el Perú. La segunda se produjo en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cuando se le atribuyeron declaraciones similares durante la ceremonia de condecoración. En ambos casos, la frase fue sacada de contexto y vinculada indebidamente a la coyuntura electoral peruana.

Conclusión

En síntesis, es falso que Elon Musk haya denunciado un presunto fraude electoral a gran escala en el Perú, como afirmó Rafael López Aliaga. Si bien Musk realizó una publicación en respuesta a la cuenta End Wokeness, sus palabras fueron sacadas de contexto y posteriormente vinculadas de manera engañosa a las elecciones peruanas. Asimismo, la revisión del video completo de la ceremonia de entrega de la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos no evidenció declaraciones del empresario sobre un supuesto fraude electoral en el país. Por tanto, la afirmación difundida por López Aliaga carece de sustento y contribuye a la desinformación sobre el proceso electoral peruano.