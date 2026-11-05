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Ahora Nación presenta proyecto de ley para establecer segunda vuelta electoral en Lima Metropolitana

La iniciativa del diputado César Muedas propone una valla electoral del 30% de votos válidos para elegir al alcalde de Lima o ir a balotaje.

Ahora Nación presenta proyecto de ley para establecer segunda vuelta electoral en Lima Metropolitana
Ahora Nación presenta proyecto de ley para establecer segunda vuelta electoral en Lima MetropolitanaComposición/LR
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Ahora Nación, a iniciativa del parlamentario César Muedas, presentó un proyecto de ley para cambiar la elección del alcalde de Lima. La propuesta establece una valla electoral del 30% de los votos válidos. Si ninguna lista alcanza este porcentaje, la capital tendrá una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados.

El proyecto de ley destaca en sus objetivos que la medida busca "dotar de mayor representatividad política, legitimidad democrática y respaldo ciudadano a las autoridades electas" de la capital.

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Asimismo, los autores argumentan que este mecanismo garantizará que la autoridad metropolitana cuente con una base electoral sólida para gobernar con mayor respaldo democrático y estabilidad.

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La propuesta exige modificar el artículo 23° de la Ley de Elecciones Municipales exclusivamente para la capital. De requerirse un balotaje, la ONPE lo organizará dentro de los 30 días calendario posteriores a los resultados oficiales. Además, el JNE y la ONPE dispondrán de 120 días para reglamentar "la distribución de escaños después de la segunda vuelta".

Para justificar la medida, el documento sostiene que "prácticamente uno de cada tres peruanos vive en Lima, y uno de cada tres peruanos vota en Lima". También argumenta que la capital posee competencias regionales exclusivas y que las autoridades electas en los últimos comicios llegaron al cargo con un reducido respaldo electoral. Finalmente, el texto precisa que la norma "no genera gasto inmediato al Tesoro Público" y que los costos de una eventual segunda vuelta se financiarán con el presupuesto electoral programado.

La proposición legislativa cuenta con la coautoría de los legisladores de Ahora Nación Ángel Meneses Crispín, José Miguel Marcelo Salazar, Marleny Arminta Valencia y Freshman Buitrón Martínez.

Contexto electoral en Lima

Actualmente, la alcaldía de la capital atraviesa una definición voto a voto entre Renovación Popular con 27.685% y Avanza País con 26.810% al 99.989% de las actas contabilizadas por la ONPE.

Por el lado de Avanza País, la candidatura está encabezada por Francis Allison, mientras que la lista de Renovación Popular tiene como primer regidor a López Aliaga, candidato que busca la reelección tras la renuncia de Luis Rubio, candidato a la alcaldía de Lima.

La situación de López Aliaga ha generado controversia debido a que ejerció la alcaldía metropolitana en el periodo anterior y la normativa electoral prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes.

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